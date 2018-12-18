物價匯率變動　港生活費亞洲次高

中評社香港12月18日電／香港樓價高企，物價亦高昂。人力資源顧問機構ECA International昨發表最新的“生活費用研究”結果顯示，香港現已成為外派僱員生活費用最高亞洲城市的第2位，並且在全球城市中排名第6，較去年上升兩位。香港商報記者 邱媛媛



香港的排名持續上升，ECA International亞洲區域總監關禮廉認為，影響榜單主要有兩個因素，分別是物價及匯率，由於港元去年走勢強勁，故以排名上升，而去年首位日本東京則因為貨幣走勢較弱，跌至亞洲第4位。今年的中美貿易摩擦是否會影響該指標？他指雖然本港大部分日用品由內地進口，但暫時未見貿易戰推高本港物價，相信企業將會繼續外派僱員來港工作，而明年本港仍有機會成為亞洲生活指數最高的城市。



內地14城市進入全球50名



據報告，全球外派僱員生活費用最高前10位當中，亞洲城市佔據4席，而內地、香港、韓國及日本是亞洲物價最高昂的區域，甚至高於倫敦、紐約及悉尼。關禮廉認為，情況持續下去，長期或會影響外派僱員進駐亞洲的意欲。但他強調，香港與上海、東京等地生活費用相若，不會影響香港在亞洲的競爭力。



值得一提的是，是次ECA調查所包括的14個內地城市，今年全部位於全球50大之內，其中上海領先其他內地城市，排行全球第14位。關禮廉稱，大連、成都和南京等發展中的內地城市，與北京和上海一樣穩佔全球頭50位以內，而未來這些城市很有可能會繼續成為外派僱員生活費用高昂的城市。



作為香港區內競爭對手的新加坡，去年曾跌出全球外派僱員生活費用最高城市頭20名，今年則回歸20大以內。關禮廉稱，新加坡元今年升勢強勁，提高了旅客和海外員工的生活費用，而新加坡一向被視為外派員工生活費用較高的城市，目前來看這個情況亦將會持續。但他強調，當地生活費用仍低於其他擁有大量外派員工人口的主要亞洲城市。



中亞阿什哈巴德排名升逾百位



是次榜單冠軍，是由中亞國家土庫曼斯坦的首都阿什哈巴德奪得，去年該城市排名僅為146位。關禮廉解釋稱，由於當地經濟危機日益嚴峻，黑市匯率暴跌和外匯短缺令土庫曼斯坦的通脹水平高居不下，導致過去一年以來物價大幅上漲。貨物短缺加上強勢貨幣政策，意味派往阿什哈巴德的海外僱員，要付出比平常更高的價錢來購買日用品和服務。



此外，報告指出，中東一些海灣國家引入了增值稅，加上貨幣匯率強勢，也令海外僱員的生活費用上升。關禮廉舉例稱，沙特阿拉伯和阿聯酋於今年初引入了5%的增值稅，引致通脹加劇。同時，當地貨幣走勢強勁，使外派員工的生活費用變得高昂，也大幅推高了杜拜、阿布紮比等城市的排名。但他指出這也屬個別例子，相信只在短期內出現。



ECA的“生活費用研究”主要針對全球450個地點進行研究，比較外派僱員在食物、家庭用品、娛樂用品、衣物、汽車開銷等日常消費，但不包括住屋租金、子女教育等通常涉及福利津貼的開支。



在香港生活到底有多貴？



人力資源顧問機構ECA International昨發表“生活費用研究”調查，香港已成為外派僱員生活費用最高的東亞城市，物價水平已遠超國際城市倫敦、紐約及悉尼等。



雖然，香港貴絕全球的樓價已毋須多說。除去這一因素，根據ECA生活費用研究的日常貨品例子，一公升汽油在香港需2.32美元（下同），倫敦需1.83元，悉尼需1.24元，紐約僅需0.94元。油價貴、泊車位更貴，也難怪港人感歎“上車難”，不僅樓買不起，車或許也開不起。



港人注重勞逸結合，空閒之餘都會相約飲茶喝酒。調查指出，一中杯泡沫咖啡在香港要4.78元買到，紐約需4.08元，倫敦需3.51元，而悉尼只需3.38元。其次，500毫升酒吧啤酒香港需12.23元，大幅超過了紐約9.95元、倫敦9.12元及悉尼8.84元。另一方面，四項調查的日常貨品中，香港是電影票價格較低的區域，倫敦需18.14元，紐約需16.22元，悉尼也要15.16元，而香港只需14.86元。（來源：香港商報）