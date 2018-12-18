北市團隊總辭　柯文哲歎台灣不屬政黨有困難

柯文哲致詞講話。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲18日上午主持第一任期內的最後一場市政會議，並在市政會議後由副市長鄧家基率北市政府正副首長總辭。柯文哲致詞時表示，在台灣我們不屬於任何政黨有困難之處，這四年來我們沒有任何弊案，這是很大的改變，感謝各位首長努力，不管事後怎樣，我們要把新的政治價值、政治文化發揚光大，成為台灣政治的主流。



北市府團隊18日總辭，結束柯文哲第一任期的行政工作，過程中由台北市副市長鄧家基代表行政團隊致詞，再由柯文哲致詞及合影，在結束媒體訪問後，柯文哲再到市府大門拍攝紀念大合照。



柯文哲2018年選舉以3567票險勝中國國民黨丁守中，成功連任台北市長，但小“內閣”人事卻成了燙手山芋，其中副市長部分，林欽榮因借調期滿，確定請辭回歸教職、民進黨籍的陳景峻也多次表達“真的想休息了”，鄧家基則確定繼續留任。而柯文哲的心腹市府顧問蔡壁如，及民進黨籍的北市民政局長藍世聰也會留任。



柯文哲18日在總辭典禮上致詞時表示，第一屆任期即將屆滿，過去4年感謝大家戮力同工非常辛苦，在台灣我們不屬於任何政黨有困難之處，但過去四年中我們一直很努力在北市府建立新的政治文化，在他上任時承諾台北市公務員從此不需要服務政黨、意識形態，更不需要服務市長，很高興這4年來我們沒有任何弊案，這是很大的改變。



柯文哲說，我們的公務員開始可以依法行政，因為我們開始建立尊重專業的政治環境，更重要是四職等以上的官員是遴選制度，在陞遷都不需要裙帶關係。公開政府、全民參與、公開透明也一步步實現，4年結束感謝各位首長努力，不管事後怎樣我們要把新的政治價值、政治文化發揚光大，成為台灣政治的主流。



鄧家基代表致詞時指出，士為知己者死，過去4年感謝市長充分授權服務市民的機會，過程雖酸甜苦辣，過去4年完全沒有首長因貪腐而下台，證明了政治在台北不需要裙帶關係、可以沒有包袱，長官不關說、不交代、不放水，部屬就不包工程、不拿回扣、不收紅包，乾乾淨淨、清清白白，這就是白色力量，未來不論在任何領域，都要繼續努力讓白色力量名留青史。