近五成年輕澳大利亞人做兼職工作

中評社香港12月18日電／澳洲網報道，澳大利亞非盈利組織Brotherhood of St Laurence近日調查的數據顯示，在20歲至24歲的年輕澳大利亞人中，有44%從事兼職工作，而1978年這一比例為10%。在已經有（穩定）工作的人中，超過1／3年輕女性和1／5的年輕男性從事兼職工作。



報告發現，兼職就業崗位主要集中在酒店、零售、美容、健身、個人護理等行業，增加的兼職就業崗位近一半來自零售貿易、住宿和食品服務行業。



澳大利亞聯邦就業、工業關係及女性部長奧德懷爾（Kelly O＇Dwyer）透露，2018年9月失業率已經下降至5%。報告稱：“這表明過去40年，澳大利亞青年勞動力市場正在重塑。對成千上萬的澳大利亞年輕人而言，他們的第一份‘真正’工作很可能是一份兼職工作。”



此外，Brotherhood of St Laurence的執行理事Conny Lenneberg表示，澳大利亞年輕人面臨著他們的父母和祖父母無法想象的挑戰。“為了給年輕人帶來更好的結果，我們需要與當地雇主合作，通過社區的努力，讓他們能夠找到可以維持的工作。”



據悉，媒體採訪了兩名做兼職工作的年輕人。現年18歲、來自新州Blue Mountains的Declan Myers從去年離校就一直在找全職工作。據了解，Declan Myers和自己的父母住在一起，他從事零售工作，每周工作2天，平均每天工作6小時。由於父母計劃在12個月內搬家，Declan Myers想多工作幾個小時，這樣自己就可以獨立生活。



來自維州Frankston、現年21歲的Damien Gibson每天最多從事4小時零售工作。他說：“我不得不住在家裡，但我想要擁有更多的工作時間以賺錢買房，但現在支付汽油費和購買食品都非常困難。”