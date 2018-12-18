孫大千批“促轉會”：白痴凱子愚蠢行徑

建議移除威權象徵，孫大千批“促轉會”是豬隊友。（照片：孫大千臉書） 中評社台北12月18日電／促進轉型正義委員會昨日提出三主張，應撤中正紀念堂前的三軍儀隊、拆除蔣介石銅像移除威權象徵、新台幣改版。前中國國民黨“立委”孫大千今日在臉書發文表示，有這麼一位“豬隊友”，卓榮泰說，希望用“想好、做好、讓人民說好”，讓民進黨重新出發，恐怕都會前功盡棄吧！



孫大千指出，對大多數的台灣人民而言，認為在2016年已經用選票教訓了國民黨，完成了台灣的政治轉型正義。所以，現在“促轉會”每天在算舊帳，又要“國防部”拆銅像，又要砸錢改建中正紀念堂，還要浪費500億把新台幣改版，對於每天在低薪過勞環境中掙扎的庶民百姓而言，這不是“白痴凱子”愚蠢行徑嗎？



以下為孫大千臉書全文：



這真的是“一蠢破三好”。有這麼一位“豬隊友”，卓榮泰的幾個“好”恐怕都會前功盡棄吧！



首先，對大多數的台灣人民而言，他們認為在2016年已經用選票重重的教訓了國民黨，完成了台灣的政治轉型正義。所以，現在“促轉會”每天嘮嘮叨叨的算舊帳，絲毫無法引起共鳴。



其次，許多“促轉會”準備要清算鬥爭的議題，對於年輕世代來說，不但是陳年往事，恐怕還是歷史素材。他們既不了解，更沒有興趣。“促轉會”成員因為報復情緒作祟所推動的政策，只會造成年輕族群的反感而已。



再說，蔣介石的功過是非在台灣人民心中早已各自有不同的定論，就算不是“民族救星”之輩，但也絶非“大奸大惡”之徒。“促轉會”是否有必要整天喊著轉型正義的口號，實則公報私仇。台灣人民已經不是傻子，不會這麼容易被牽著鼻子走。



最後，民進黨放著正事不幹，又要“國防部”拆銅像，又要砸錢改建中正紀念堂，還要浪費500億把新台幣改版，對於每天在低薪過勞環境中掙扎的庶民百姓而言，這不是錢多到沒處花的“白痴凱子”愚蠢行徑嗎？