全球經濟疲軟　美零售股十年來最衰

中評社香港12月18日電／美股零售股近日遭遇大面積拋售，標普零售指數ETF－SPDR在12月已下跌近10%，本季度以來更累跌17%。市場投資者認為，零售行業正處於2008年金融海嘯以來最嚴重的下跌行情中，拋售情緒的爆發反映出市場對明年零售業業績的擔憂。



近3個月回吐上半年漲幅



標普零售指數今年上半年一直上漲，主要源於美國強勁經濟數據和減稅效應的推動，但近3個月該指數已回吐上半年漲幅。



上周五公布的11月零售品銷售數據顯示，美國當月消費支出上升至今年以來最高水平。聖誕購物季將至，部分投資者對此也懷有樂觀期待。然而，11月感恩節購物季後零售指數的大幅下跌，又不得不令市場對反彈預期大打折扣。



究其原因，首先，在全球經濟增速疲軟的背景下，市場對消費情緒的預期並不高漲。11月零售數據中奢侈品出現了消費增速下滑的趨勢，顯示經濟放緩壓力對消費者非必需奢侈品的需求造成衝擊。



減稅效應漸退 經濟料放緩



其次，美國經濟形勢也不容樂觀。此前強勁的經濟和特朗普政府的減稅增支政策推動了市場消費熱情，然而隨政策效果的慢慢消退，各大機構的普遍預期顯示，美國經濟在2019年不會再重複今年的高增長。同時，隨原材料進口成本的提高和工人短缺帶來的工資成本上行壓力，美國零售業的利潤率受到嚴重影響，業績增長遇到困難。



再次，隨網購平台越來越受歡迎，幾大線下零售商面臨來自線上零售商的競爭壓力。有分析認為，這一現象在11月“黑五”期間已有所體現。線上消費額大幅增長的同時，幾大線下零售商的股價可能承壓。道富環球投資管理首席策略師阿隆稱：“投資者更關注零售業的長期前景，以及更廣泛的結構變化趨勢，例如消費由線下到線上的轉移。”



在本輪消費降溫中，奢侈品、中間市場和廉價零售商都遭受重創。受全球奢侈品消費情緒萎靡和網購盛行的影響，蒂芙尼11月底公布的財報顯示業績不及預期，股價在本季下跌36%。好市多、梅西百貨、塔吉特等多元零售商股價均出現不同程度的下跌，百思買股價更是在本季下跌30%。（來源：香港商報）