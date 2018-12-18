全球性別職場平權　恐得再等202年

中評社香港12月18日電／世界經濟論壇（WEF）報告今天指出，今年性別薪資平權較去年有些許進展，但按目前速度，全球在若干領域性別差距還要等108年才會消除，而職場性別鴻溝消失料得再等202年。



總部在日內瓦的WEF年度報告，在4個領域追蹤149國性別差距情況：教育、醫療、經濟機會及政治賦權。去年報告顯示全球性別差距擴大為10年來首見。



根據新報告，女性在今年部分經濟平等測量指標出現斬獲，例如所得，但醫療保健、教育及政治參與機會上的不平等擴大。



路透社報道，WEF社經議題部門主管札希迪說：“整體狀況是性別平權停滯不前。我們未來勞動市場或許不比我們所認為地走在正軌上。”



經濟機會方面，性別差距確實稍微縮小，全球薪資差距縮至近51%，且全球女性任領導職的人數增至34%。



中央社援引報道，報告顯示，投入職場的女性少於男性。這種趨勢或許是因為女性任職的工作受到自動化衝擊，以及女性時常負責照顧小孩等無薪工作。



報告指出，需要科學、科技、工程及數學技能與知識的就業市場逐漸發展，女性在這些領域的代表性過低，在人工智慧（AI）領域參與度尤其低，僅占職場22%。



WEF呼籲採取積極措施，以防其他應用AI的產業性別差距擴大，包括製造業、硬體和網路之類以男性為主的領域。



法新社報道，各國和區域情況大相逕庭。舉例來說，西歐國家有望在61年內消除性別差距，中東和北非國家則將需要153年。



整體而言，北歐國家再度位居榜首，男女最平等國家是冰島，其次是挪威、瑞典和芬蘭。敘利亞、伊拉克、巴基斯坦墊底，最後一名是葉門，整體性別差距最大。



全球20大經濟體中，法國表現最佳，整體排行第12名；其次是德國第14名；英國第15名；加拿大第16名；南非第19名。



美國表現持續下滑，跌兩名到第51名，報告特別歸咎“在部長級職位上性別平權表現下滑”。