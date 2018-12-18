2019太太選美中國總決賽將在穗舉行

中評社香港12月18日電／12月17日，2019國際聯和國太太選美大賽中國區總決賽新聞發布會在廣州舉行。香港著名國際形象設計藝術大師、國際聯和國選美大賽創始人、大賽藝術總監顧問謝百騏；廣東巴蜀文化促進會東莞分會副秘書長兼婦委會主任、東莞市茵茗曼佳服飾有限公司董事長、大賽主席王茵以及來自四川、廣東、河北、湖北、上海、陝西等省、市嘉賓和社會各界人士200餘人出席了發布會。



香港商報報道，據大賽主席王茵介紹，2019國際聯和國太太選美大賽中國區總決賽於將設各省、市分賽區，通過參與公益活動和舉行各海選賽、初賽、 複賽的廣泛選拔比賽，評選出優秀選手角逐2019年9月在廣州舉行的中國區總決賽。大賽設有冠、亞、季軍、最佳儀態獎、最佳才藝獎 、最佳造型獎 、最佳魅力獎 、最佳禮儀獎、最佳上鏡獎 、最佳服飾獎 、最具親和獎、最具愛心等及個獎項。



2019國際聯和國太太選美大賽是騏藝創意文化注冊成立， 由廣東巴蜀文化促進會、廣東巴蜀文化促進會東莞分會、東莞市茵茗曼服飾、蜀通巴達文化傳播鼎力舉辦。大賽致力於傳播中華女性傳統美德，展示已婚女性的智慧與美麗，通過參與賽事的推廣及公益活動，傳遞女性慈善、孝順、仁愛、智慧的文化瑰寶，為有夢想的已婚女性實現其自身價值，提供廣闊的交流互動共享平台，實現資源共贏，重在促進家庭和諧，提升女性時代地位、綻放女性獨特魅力，為世界和平與美好未來發揮力量。