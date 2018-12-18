深藍團體至馬辦抗議　籲馬不要想選2020

藍天行動聯盟副主席錢達拿著抗議書。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北12月18日電（記者 張嘉文）深藍團體藍天行動聯盟18日到馬英九辦公室前抗議，痛批馬是帶領國民黨走向滅亡的罪人，應該要深切反省、閉門思過，千萬不要再有想選2020的想法，並強調，如果馬不盡早表態絕對不選2020，未來將如影隨形，罵到馬放棄再選的念頭。



馬英九本周四將出版《八年執政回憶錄》，全篇15章節，從八年執政檢討自省，到推動幾個重大政策的運籌決策，以及馬王針對司法關說案的九月風暴，接續發生的太陽花學運，幕後轉折都有完整的真相還原。



由於馬英九卸任後人氣回升，外界一直有馬可能回鍋參選2020的聲音，加上日前馬成立基金會，九合一選舉大力輔選，以及出版回憶錄等動作，都引人聯想。



藍天行動聯盟對此，今天號召盟員前往馬英九辦公室抗議，眾人拿著“深切反省”等標語，要馬絕對不能有回鍋參選的念頭。



藍盟副主席錢達表示，從來沒有一位“總統”是藍綠都罵，就只有馬英九，而藍盟一向極力反“台獨”，最關心台灣的文教、法律問題。從這個角度來檢討台灣問題，不得不說，馬英九要對執政八年，讓“台獨”氣焰囂張負最大的責任。



錢達指出，他們要勸告馬英九，國民黨在其任內遭遇最重大的慘敗，馬的時代已經過去了，他現在要做的是在家中“閉門思過”，為執政八年讓“台獨”氣焰囂張，讓國民黨慘敗，為此反省、認錯、道歉。若要關心大事，請跟他們一起反“台獨”、反民進黨。



錢達等人本要遞交一封藍盟主席武之璋寫給馬英九的信，但馬辦因未有人在，最後只能交由大樓管理員代收，一行人才散去。