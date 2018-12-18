【CNML格式】 【大 中 小】 【打 印】 改革開放傑出貢獻人員名單 http://www.CRNTT.com 2018-12-18 11:24:22



中評社北京12月18日電／慶祝改革開放40周年大會上，宣讀了獲得改革先鋒稱號人員名單，全場響起熱烈掌聲。名單如下：



改革先鋒名單（100名）



國防科技事業改革發展的重要推動者 於敏



基礎教育改革的優秀教師代表 於漪



農村改革的先行者 小崗村“大包幹”帶頭人



率先到內地投資的澳門著名企業家和社會活動家 馬萬祺



數字經濟的創新者 馬雲



“互聯網＋”行動的探索者 馬化騰



基層社會治理創新的優秀人民調解員 馬善祥



“863”計劃的主要倡導者 王大珩



海洋維權的模範 王書茂



推動漢字信息化的“王碼五筆字型”發明者 王永民



科學治沙的探路人 王有德



打造壽光蔬菜品牌推動農業產業化的典型代表 王伯祥



科技興油保穩產的大慶“新鐵人” 王啓民



科技體制改革的實踐探索者 王選



支持國家建設和改革開放的香港工商界優秀代表 王寬誠



推動依法治國的理論創新者 王家福



全面從嚴治黨中紀檢監察幹部的優秀代表 王瑛



保衛改革開放和平環境的戰鬥英雄 韋昌進



基層群衆自治制度的探索者 韋煥能



知識型企業職工的優秀代表 巨曉林



黨員領導幹部的楷模 孔繁森



經濟體制改革的積極倡導者 厲以寧



載人深潛事業的實踐者 葉聰



初心不改的農村的先進模範代表 申紀蘭



外交領域國家利益的忠實捍衛者 史久鏞



三峽移民安置的實踐探索者 冉紹之



港口裝卸自動化的創新者 包起帆



西藏牧區改革的“排頭兵” 尼瑪頓珠



扎根牧區、帶領牧民脫貧致富的優秀基層幹部 廷•巴特爾



國企改革“邯鋼經驗”的創造者 劉漢章



民營企業家的優秀代表 劉永好



遠洋運輸體制改革的推動者 許立榮



踐行“工匠精神”的優秀代表 許振超



我國首位奧運冠軍 許海峰



中國特色社會主義法律體系建設的積極推動者 許崇德



“複興號”高速列車研制的主持者 孫永才



航天科技事業創新發展的重要推動者 孫家棟



農村改革的重要推動者 杜潤生



民營汽車工業開放發展的優秀代表 李書福



電子產業打開國際市場的開拓者 李東生



謳歌改革開放的歌唱家 李穀一



開創山區扶貧新路的“太行山愚公” 李保國



海歸創業報國推動科技創新的優秀代表 李彥宏



弘揚社會主義核心價值觀的優秀表演藝術家 李雪健



不忘初心、奉獻一生的退休幹部楷模 楊善洲



城市集體企業改革的先行者 步鑫生



華西村改革發展的帶頭人 吳仁寶



人居環境科學的創建者 吳良鏞



鄉鎮基層黨員幹部的優秀代表 吳金印



廈門航空事業的開拓者 吳榮南



基層社會治理創新的優秀民警代表 邱娥國



鄉鎮企業改組上市的先行者 何享健



落實幹部政策、平反冤假錯案的執行者 何載



深度貧困地區帶領村民脫貧攻堅的優秀代表 餘留芬



司法體制改革的“燃燈者” 鄒碧華



民族團結進步的踐行者 庫爾班•尼亞孜



對外開放法制建設的積極實踐者 張月姣



注重企業管理創新的優秀企業家 張瑞敏



創新型一綫勞動者的優秀代表 張黎明



維護社會公平正義的模範檢察官 張飈



中外合作“平朔模式”的創造者 陳日新



“一帶一路”衛生領域合作推動者 陳馮富珍



激勵青年勇攀科學高峰的典範 陳景潤



社區黨建和治理創新的探索者 茅永紅



經濟體制改革理論的探索者 林毅夫



可可西裡和三江源生態環境保護的先驅 傑桑•索南達傑



用生命踐行航空報國的優秀代表 羅陽



農村基層黨建“萊西經驗”的實踐創新者 周明金



小商品市場“漢正街”模式的主要開創者 鄭舉選



馬克思主義中國化理論研究的推動者 鄭德榮



塑造傳承“女排精神”的優秀代表 郎平



改革開放中湧現的優秀農民工代表 胡小燕



真理標准大討論的代表人物 胡福明



“中國天眼”的主要發起者和奠基人 南仁東



溫州民營經濟的優秀代表 南存輝



科技產業化的先行者 柳傳志



公共衛生事件應急體系建設的重要推動者 鐘南山



資本市場發展的實踐者 禹國剛



譜寫改革開放贊歌的音樂家 施光南



體育領域交流開放的優秀代表 姚明



“張家港精神”的塑造者 秦振華



改革開放試驗田“蛇口模式”的探索創立者 袁庚



雜交水稻研究的開創者 袁隆平



企業“軍轉民”實踐的創新者 倪潤峰



“雷鋒精神”的優秀傳承者 郭明義



中醫藥科技創新的優秀代表 屠呦呦



“改革文學”作家的代表 蔣子龍



空軍實戰化創新戰法的優秀代表 蔣佳冀



三巡蒼穹的英雄航天員 景海鵬



核武器事業的開拓者 程開甲



鄉鎮企業改革發展的先行者 魯冠球



傾力支持國家改革開放的香港著名企業家 曾憲梓



助推思想解放、撥亂反正的電影藝術家 謝晉



義烏小商品市場的催生培育者 謝高華



鼓舞億萬農村青年投身改革開放的優秀作家 路遙



“綠水青山就是金山銀山”理念的踐行者 鮑新民



文物有效保護的探索者 樊錦詩



量子信息研究的創新者 潘建偉



為國家改革開放作出傑出貢獻的香港著名企業家和社會活動家 霍英東



航母戰鬥力建設的實踐探索者 戴明盟



【大會宣讀中國改革友誼獎章獲得者名單】



慶祝改革開放40周年大會上，宣讀了中國改革友誼獎章獲得者名單，全場響起熱烈掌聲。名單如下：



中國改革友誼獎章獲得者名單（10名）



助力我國醫療衛生事業發展和對外合作的開拓者 阿蘭•梅裡埃



我國改革開放的第一位“洋廠長” 威爾納•格裡希



促進我國對外經濟交流合作的國際活動家 克勞斯•施瓦布



國際知名企業參與我國改革開放的先行者 鬆下幸之助



推動中日邦交正常化、支持我國改革開放的政治家 大平正芳



推動新加坡深度參與我國改革開放進程的政治家 李光耀



我國奧林匹克事業走向世界的推動者 胡安•安東尼奧•薩馬蘭奇



中英友好的傳承者、中英經貿人文交流的促進者 斯蒂芬•佩裡



倡導并推動中外經貿合作和中美友好的企業家 莫裡斯•格林伯格



致力於向世界講述當代中國的國際友人 羅伯特•庫恩

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