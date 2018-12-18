柯P要求交出戰犯？蔡英文：沒聽過這件事情

蔡英文。（中評社 黃筱筠攝） 蔡英文舉行迴廊談話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）蔡英文今日上午再度進行“迴廊談話”，對於媒體報道蔡柯會時，無黨籍台北市長柯文哲嗆蔡要把“戰犯交出來”。蔡上午表示，“我誠實告訴你，我沒聽過這件事情，也不是我的認知”。



蔡英文上周四約柯文哲見面，過程中兩人不僅互動冷，事後還傳出，由於選舉期間累積不少怨氣，柯文哲在“蔡柯會”前私下說出氣話，“請民進黨先把戰犯交出來！”



蔡英文表示，她跟“直轄市長”見面，就是打電話給市長跟他們恭賀外，也互相約了要談一談市政上，中央與地方有哪些地方可以強化。台北市是首都以及市長連任，因此累積的問題可以馬上找出來。希望見面可以聚焦找出問題，不管是中央、地方可以有更好協調，這是我們見面的本意。



她也說，至於有很多政治解讀，或許不能說不能有政治解讀，但是希望比例可以放低一點，把建設重要性突顯出來，中央與地方協調建設，可以讓民眾放心。



另外，民進黨新潮流大老吳乃仁揚言退出民進黨與新潮流，是否慰留吳，蔡英文表示，這又是一個政治問題，要怎麼回答呢？“我不知道這件事情，是從媒體報道才知道”，大家都是希望黨更好，希望在這個基礎上，大家會多想一點。