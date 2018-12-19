王華：中拉交往順利但有不確定性

察哈爾學會外交事務委員會委員、中聯部拉美局原局長、中國前駐幾內亞比紹大使 王 華（中評社 胡振華攝） 中評社北京12月19日電（實習記者 胡振華）2018年12月17日在察哈爾學會北京總辦公室適園舉辦了2018年拉丁美洲形勢與中拉關係研討會，在會議上察哈爾學會外交事務委員會委員、中聯部拉美局原局長、中國前駐幾內亞比紹大使王華大使總結回顧了中拉關係。



王華用了三句話對中拉關係進行了總結：一是開局順；二是收官完美；三是面臨著不小的不確定性。



王華認為對拉美而言中國無疑是一個新來的夥伴，拉美對外的主要關係在歐洲方向，近代主要在美國，這是一個客觀存在的事實，我國與中拉關係真正打開大的局面還是始於中美關係的突破。既然我們是後來者，所以從中拉雙邊關係來講還是應當有一個客觀的清醒的全面的認識，就是到目前為止，我們還不足以完全取代歐洲，更不能取代美國在拉美外交中的地位。



王華認為中拉關係還存在著三個方面的不足：一是彼此了解不足；二是相互認同感有多深的問題目前不足以說明；三是政治互信程度不高，這也是最重要的一點。所以這次習主席出訪過程中，幾乎跟所有拉美國家的領導人談雙邊關係時都提到要加強政治互信。王華認為我們作為新來的夥伴，有天然的缺陷，這一點我們應該承認。



王華認為在中拉交往中，經貿是相對具有優勢的一方面，但是我們在文化領域尤其是意識形態方面的交往有不足。王華指出現在拉美對華政策都在調整，會更趨於務實。在拉美外交中有美國因素也存在中國因素，拉美作為傳統的美國後院，政治性是很強的，我們擺脫不了美國因素，美國也越來越多的強調中國因素，而對拉美而言，他們熱衷於出現兩極，而不是單級。



