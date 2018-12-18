賴清德動起來　要去金門、農場視察防疫

賴清德。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18電（記者 楊騰凱）“行政院長”賴清德18日主持非洲豬瘟防疫會議時，當場要求“農委會”安排行程，他要親自前去視察防疫，視察點包括包括海關、金門小三通、農場等，也請“農委會”規劃演習，讓中央地方都能參與。



賴清德拋出時間到會堅定離開的說法後，原本對外公開行程有減少的趨勢，但今天賴清德宣示要上前線視察防疫，似乎一改先前低調的態勢。



賴清德18日上午赴“行政院”農業委員會動植物防疫檢疫局，主持“107年（2018年）度非洲豬瘟“中央災害應變中心”第1次跨部會聯繫工作會報”，其餘出席官員還有“內政部長”徐國勇、“農委會”代理主委陳吉仲。會議全程開放攝影並於臉書直播。



賴清德致詞時表示，1997年台灣也曾經爆發口蹄疫，當時撲殺了超過400萬頭的豬，雖然口蹄疫沒有影響人體健康，但對於養豬產業造成非常重大的傷害。21年後的今天，台灣的豬肉尚沒有辦法外銷，對台灣整體經濟影響也非常大。



賴清德指出，目前非洲豬瘟在中國通報世界動物組織的已有22個省份，可說非常嚴重，加上台灣和中國一水之隔，每年來往民眾高達800多萬人次，非洲豬瘟可說來勢洶洶，一定要嚴陣以待。



賴清德要求各部會，除了肩負起自身防疫責任外，也要與地方政府共同合作，只有中央地方和民眾一起站在防疫線上努力，防制非洲豬瘟才有辦法成功。



賴清德指出，非洲豬瘟的生物特性比口蹄疫還要強悍，非洲豬瘟病毒在冷凍下可以活1000天，在冷藏下可以活100天，感染豬隻100%死亡沒有例外，也沒有疫苗可以打，雖然目前資料顯示對人的健康不會有影響，但對養豬產業、物價、經濟影響非常大。

