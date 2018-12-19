徐世澄：拉美整體基本穩定，但是穩中有變

察哈爾學會學術委員會名譽委員、國際咨詢委員會委員、拉丁美洲研究中心主任，中國社會科學院榮譽學部委員、拉丁美洲研究所研究員 徐世澄 （中評社 胡振華攝） 中評社北京12月19日電（實習記者 胡振華）2018年12月17日在察哈爾學會北京總辦公室適園舉辦了2018年拉丁美洲形勢與中拉關係研討會，在會議上察哈爾學會學術委員會名譽委員、國際咨詢委員會委員、拉丁美洲研究中心主任，中國社會科學院榮譽學部委員、拉丁美洲研究所研究員徐世澄主題發言了《2018拉美形勢總結》並以古巴、委內瑞拉、巴西等為重點進行了簡單的分析



徐世澄認為當前的國際形勢的特點之一是新興國家群體崛起，而拉美和加勒比地區是新興國家集中的地區，目前世界處於大調整，大發展，大變革階段，拉美也不例外，在政治方面徐世澄對拉美地區和加勒比地區總的形勢的看法是：政局整體基本穩定，但是穩中有變，拉美的左退右進的趨勢將繼續發展。拉美政治局勢穩中還有震蕩，主要體現在秘魯總統涉嫌腐敗，被迫辭職，反動派持續不斷的抗議，和委內瑞拉發生了襲擊總統的事件，而拉美的左派今年在7月召開了第二屆聖保羅論壇，這個拉美左派的動向也是值得關注的。



經濟方面，徐世澄認為2018年拉美經濟略有好轉，但是增長緩慢。在外交方面徐世澄認為2018年拉美地區對外關係比較活躍，國際影響力有所上升。但是拉美地區一體化形勢不容樂觀，拉美的團結有所弱化，美國加大了對拉美的介入，在拉美推行新的門羅主義。2018年習主席提出“一帶一路”的倡議在拉美的延伸有利於中拉關係的發展。





