習近平提出中華民族偉大復興的三大里程碑

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日出席“慶祝改革開放40周年大會”，並發表重要講話。（中評社 張爽攝） 中評社北京12月18日電（記者 張爽）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日出席“慶祝改革開放40周年大會”，並發表重要講話。



習近平表示，建立中國共產黨、成立中華人民共和國、推進改革開放和中國特色社會主義事業，是五四運動以來我國發生的三大歷史性事件，是近代以來實現中華民族偉大復興的三大里程碑。



以毛澤東同志為主要代表的中國共產黨人，把馬克思列寧主義基本原理同中國革命具體實踐結合起來，創立了毛澤東思想，團結帶領全黨全國各族人民，經過長期浴血奮鬥，完成了新民主主義革命，建立了中華人民共和國，確立了社會主義基本制度，成功實現了中國歷史上最深刻最偉大的社會變革，為當代中國一切發展進步奠定了根本政治前提和制度基礎。在探索過程中，雖然經歷了嚴重曲折，但黨在社會主義革命和建設中取得的獨創性理論成果和巨大成就，為在新的歷史時期開創中國特色社會主義提供了寶貴經驗、理論準備、物質基礎。



黨的十一屆三中全會以後，以鄧小平同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，深刻總結我國社會主義建設正反兩方面經驗，借鑒世界社會主義歷史經驗，創立了鄧小平理論，作出把黨和國家工作中心轉移到經濟建設上來、實行改革開放的歷史性決策，深刻揭示社會主義本質，確立社會主義初級階段基本路線，明確提出走自己的路、建設中國特色社會主義，科學回答了建設中國特色社會主義的一系列基本問題，制定了到21世紀中葉分三步走、基本實現社會主義現代化的發展戰略，成功開創了中國特色社會主義。



黨的十三屆四中全會以後，以江澤民同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持黨的基本理論、基本路線，加深了對什麼是社會主義、怎樣建設社會主義和建設什麼樣的黨、怎樣建設黨的認識，積累了治黨治國新的寶貴經驗，形成了“三個代表”重要思想。在國內外形勢十分複雜、世界社會主義出現嚴重曲折的嚴峻考驗面前，捍衛了中國特色社會主義，確立了社會主義市場經濟體制的改革目標和基本框架，確立了社會主義初級階段的基本經濟制度和分配制度，開創全面改革開放新局面，推進黨的建設新的偉大工程，成功把中國特色社會主義推向21世紀。



黨的十六大以後，以胡錦濤同志為主要代表的中國共產黨人，團結帶領全黨全國各族人民，堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，根據新的發展要求，深刻認識和回答了新形勢下實現什麼樣的發展、怎樣發展等重大問題，形成了科學發展觀，抓住重要戰略機遇期，在全面建設小康社會進程中推進實踐創新、理論創新、制度創新，強調堅持以人為本、全面協調可持續發展，形成中國特色社會主義事業總體布局，著力保障和改善民生，促進社會公平正義，推動建設和諧世界，推進黨的執政能力建設和先進性建設，成功在新的歷史起點上堅持和發展了中國特色社會主義。

