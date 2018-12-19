拉美形勢與中拉關係研討會在京召開

與會者合影（中評社 胡振華攝） 中評社北京12月19日電（實習記者 胡振華）近期，習近平主席訪問西班牙、阿根廷、巴拿馬和葡萄牙四國並出席二十國集團峰會，成為今年中國外交的收官之作，凸顯拉美和中拉關係的重要性。在習主席成功訪問西葡拉美之際，2018年12月17日察哈爾學會在其北京總辦公室舉行了2018年拉丁美洲形勢與中拉關係研討會。



上午十點研討會正式開始，會議由察哈爾學會學術委員會秘書長、外交事務委員會秘書長、專職研究員，南京大學國際關係研究院博士生顧心陽主持，由全國政協外事委員會副主任、察哈爾學會會長、歐美同學會副會長韓方明致歡迎詞並為新入會專家頒發聘書。



上午會議主要由察哈爾學會學術委員會名譽委員、國際咨詢委員會委員、拉丁美洲研究中心主任，中國社會科學院榮譽學部委員、拉丁美洲研究所研究員徐世澄主題發言《2018拉美形勢總結》。稍作歇息後，由顧心陽繼續主持進行關於2018拉美形勢和2019拉美形勢展望的自由討論活動。



下午會議主要由察哈爾學會外交事務委員會委員，中國前駐赤道幾內亞、烏拉圭、哥斯達黎加、哥倫比亞大使汪曉源大使主持進行2018中拉關係回顧自由討論，之後由察哈爾學會外交事務委員會委員，中國國際問題研究基金會拉美研究中心主任，中國前駐玻利維亞、巴哈馬、哥倫比亞大使吳長勝大使主持進行了2019中拉關係展望自由討論。



會議最後，由媒體進行提問，顧心陽送上新年祝詞並宣布會議結束。



