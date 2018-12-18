開微博帳號？柯文哲：不排斥已在評估

柯文哲。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）無黨籍台北市長柯文哲會開“微博”帳號嗎？柯文哲18日接受媒體訪問時表示，我們不會排斥，他有叫北市府發言人劉奕霆評估。媒體追問微博主要受眾是海外民眾，柯文哲則認為，這又不是“Contraindications”禁忌症。



北市府團隊18日總辭，結束柯文哲第一任期的行政工作，過程中由台北市副市長鄧家基代表行政團隊致詞，再由柯文哲致詞及合影，在結束媒體訪問後，柯文哲再到市府大門拍攝紀念大合照。



柯文哲17日晚間開直播時，有談到自己除了有臉書、IG、YouTube頻道外，還想要開“微博”帳號，柯18日接受媒體訪問時被問到有沒有想要開，柯文哲表示，其實他在想這種網路媒體還是世界潮流，“所以我們也不會排斥”，反正有什麼就去上一上，他有叫劉奕霆評估。



媒體追問之前有想要開微博被阻止過？柯文哲打太極說，其實你不要以為網路媒體很容易，總要有人寫，別人每寫一篇，他就要改一篇，這個開太多也很吃力，變成整天弄這個，變成總編輯。媒體再次追問微博的受眾主要是海外民眾，若開微博是要談台北市政嗎？柯文哲認為，這又不是“Contraindications”禁忌症，現在他也還沒開，等他開了再想看看要做什麼。