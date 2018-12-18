習近平10個方面回顧改革開放40年

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日出席“慶祝改革開放40周年大會”，並發表重要講話。（中評社 張爽攝） 中評社北京12月18日電（記者 張爽）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日出席“慶祝改革開放40周年大會”，並發表重要講話，從10個方面回顧改革開放40年歷程。



習近平表示，改革開放40年來，從開啟新時期到跨入新世紀，從站上新起點到進入新時代，40年風雨同舟，40年披荊斬棘，40年砥礪奮進，我們黨引領人民繪就了一幅波瀾壯闊、氣勢恢宏的歷史畫卷，譜寫了一曲感天動地、氣壯山河的奮鬥贊歌。



——40年來，我們始終堅持解放思想、實事求是、與時俱進、求真務實，堅持馬克思主義指導地位不動搖，堅持科學社會主義基本原則不動搖，勇敢推進理論創新、實踐創新、制度創新、文化創新以及各方面創新，不斷賦予中國特色社會主義以鮮明的實踐特色、理論特色、民族特色、時代特色，形成了中國特色社會主義道路、理論、制度、文化，以不可辯駁的事實彰顯了科學社會主義的鮮活生命力，社會主義的偉大旗幟始終在中國大地上高高飄揚！



——40年來，我們始終堅持以經濟建設為中心，不斷解放和發展社會生產力，我國國內生產總值由3679億元增長到2017年的82.7萬億元，年均實際增長9.5%，遠高於同期世界經濟2.9%左右的年均增速。我國國內生產總值占世界生產總值的比重由改革開放之初的1.8%上升到15.2%，多年來對世界經濟增長貢獻率超過30%。我國貨物進出口總額從206億美元增長到超過4萬億美元，累計使用外商直接投資超過2萬億美元，對外投資總額達到1.9萬億美元。我國主要農產品產量躍居世界前列，建立了全世界最完整的現代工業體系，科技創新和重大工程捷報頻傳。我國基礎設施建設成就顯著，信息暢通，公路成網，鐵路密布，高壩矗立，西氣東輸，南水北調，高鐵飛馳，巨輪遠航，飛機翱翔，天塹變通途。現在，我國是世界第二大經濟體、製造業第一大國、貨物貿易第一大國、商品消費第二大國、外資流入第二大國，我國外匯儲備連續多年位居世界第一，中國人民在富起來、強起來的征程上邁出了決定性的步伐！



——40年來，我們始終堅持中國特色社會主義政治發展道路，不斷深化政治體制改革，發展社會主義民主政治，黨和國家領導體制日益完善，全面依法治國深入推進，中國特色社會主義法律體系日益健全，人民當家作主的制度保障和法治保障更加有力，人權事業全面發展，愛國統一戰線更加鞏固，人民依法享有和行使民主權利的內容更加豐富、渠道更加便捷、形式更加多樣，掌握著自己命運的中國人民煥發出前所未有的積極性、主動性、創造性，在改革開放和社會主義現代化建設中展現出氣吞山河的強大力量！

