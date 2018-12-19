閻學通：美中兩極世界不會處於末日戰爭邊緣

閻學通認為，世界將形成美中兩極格局，但兩國不太可能發生直接對抗 中評資料相 中評社華盛頓12月18日電（記者 余東暉）中國知名國際關係專家閻學通在美國權威外交雜誌上撰文指出，美國霸權的冷戰後過渡期已結束，兩極分化必將回歸，中國將扮演初級超級大國的角色。美中兩極的世界不會是處於世界末日戰爭邊緣，而會是兩個超級大國之間不穩定的和平時代。中國不是要取代美國，仍將盡力避免與美國公開對抗乃至發生戰爭。



美國《外交事務》雜誌2019年1／2月合刊推出“誰將掌管世界？美國、中國和全球秩序”的主題。清華大學國際關係研究院院長閻學通題為“不安的和平時代－－分裂世界中的中國力量”（The Age of Uneasy Peace Chinese Power in a Divided World）的長文，作為其中4篇主打文章之一發表。



兩極世界回歸



文章開首閻學通即指出，彭斯最新針對中國的講話被解讀為中美新冷戰的前兆。這種歷史類比雖具有誤導性，但很流行。這種比較包含一個核心真理：美國霸權的冷戰後過渡期已經結束，兩極分化必將回歸，中國將扮演一個初級超級大國的角色。中國崛起使中國在一系列利益相違的問題上與美國發生衝突，這一過渡將是動蕩的，甚至可能是暴力的。但隨著華盛頓逐漸從一些外交和軍事行動中撤出，北京方面並沒有明確的計劃來填補這一領導真空，並從頭塑造新的國際準則。



閻學通認為，美中兩極的世界不會是處於世界末日戰爭邊緣的世界。這在很大程度上是因為中國未來的雄心遠比西方外交政策機構通常認為的要小。中國不是要取代美國，成為世界上首屈一指的超級大國。中國外交政策在未來十年將主要專注於保持中國經濟持續增長的必要條件，這可能會推動中國領導人與美國和主要盟友避開公開對抗。即將到來的兩極分化將是美中兩個超級大國之間不穩定的和平時代。雙方都將加強軍事力量，但在緊張局勢升級為全面衝突之前，仍將謹慎管理。北京和華盛頓將在經濟和技術領域展開競爭，而不是通過對立聯盟來爭奪全球霸主地位。