蔡英文談非洲豬瘟：中國大陸不要隱匿災情

蔡英文迴廊談話。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）蔡英文今天在迴廊談話呼籲，中國大陸的政府不要隱匿災情，有義務即時通報各項在防疫上所需要的資訊。她強調，“這是兩岸的一件大事”，也是我們攸關民生的重大福祉的事情。我們必須要提醒、同時也要正告中國大陸的政府，這件事情隱匿不得，那麼也必須要及時通報我們相關的資訊。



蔡英文今天再度站上第一線，談有關非洲豬瘟的議題。由於“行政院長”賴清德幾乎同時也在“政院”與“農委會”等相關部會召開有關相同議題的記者會，蔡英文似乎隔空與賴清德拼場。



蔡英文迴廊談話聚焦在非洲豬瘟議題，她說，或許大家記得1997年，台灣曾經有一次爆發豬隻口蹄疫，從中國大陸傳入以後，所有的豬肉外銷都中斷，這期間所遭受到的損失將近有新台幣1700億元，經過很長時間的努力，希望很快的能夠從口蹄疫疫區除名。但在這個關鍵時刻我們又碰到了非洲豬瘟問題，對我們來說，這是一個很重大，且必須要即時處理的議題，不能讓非洲豬瘟傳到台灣來，造成我們的養豬產業重大損失。



她強調，這個議題比口蹄疫還要嚴重，牽涉到了不只是我們養豬產業，甚至會牽涉到很多豬肉製品，也就是食品加工業，也會影響到很多的餐飲業，比如說我們早餐的火腿蛋，中午的滷肉飯，或者是排骨飯，到晚上很多夜間小吃攤，都會受到影響。



蔡英文說，整體來看，這對台灣產業衝擊是相當的可觀，所以這是一件我們不能夠當作是一個小事，而是一件很嚴重的事情。這不但會影響我們個體產業，也會影響我們日常生活。如果你的火腿蛋裡沒有火腿，你中午吃的排骨飯裡的排骨不見了，這個對我們日常生活會帶來很大的衝擊。這也是為什麼日前我們用了災防示警訊息、告警的訊息，傳達給民眾，就是希望大家能夠注重這件事情，不要從疫區帶入豬肉的製品，希望透過這樣示警，讓民眾都能夠有高度注意。



她說，“立法院”通過了法令加重罰鍰，“行政院”今天已經宣布要成立一個緊急應變的機制。我們已經進入到全民總動員的階段，大家全力投入防止非洲豬瘟傳遞到台灣境內。