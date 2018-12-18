媒體追問要綠交戰犯？柯文哲：為何要告訴你

台北市長接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 台北市長接受媒體訪問。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）針對蔡柯會前，無黨籍台北市長柯文哲嗆蔡要把“戰犯交出來”，柯文哲18日接受媒體訪問時四兩撥千斤道，很多話常常就這樣轉轉轉，應該要去追記者問哪聽到的。媒體數度追問有講過這句話嗎？柯文哲反問，“為什麼我要告訴你？不是啦，要怎麼交戰犯啊？算了啦。



2018地方選舉民進黨大敗後，綠白關係走向成為社會焦點，而蔡英文上周四與柯文哲進行蔡柯會，由於過程中兩人互動冷淡，事後還傳出，由於選舉期間累積不少怨氣，柯文哲在蔡柯會前曾私下說出氣話，“請民進黨先把戰犯交出來！”



柯文哲18日接受媒體訪問時，被問到是不是說過要民進黨交出戰犯這類的話？柯文哲先是裝傻轉移焦點說，應該問自由時報記者是在辦公室裝竊聽器還是什麼？他們在哪聽到的？常常話就是這樣轉轉轉轉，應該去追記者去哪聽到的。



媒體再次追問是不是心中希望民進黨交出戰犯？柯文哲反問，戰犯要怎麼交？算了啦。媒體們不放棄再次追問，真的有說這句話嗎？柯文哲態度曖昧地說，“為什麼我要告訴你？”不是啦，應該還好，至少這篇報道有記者的名字，就去問記者。



媒體再問會不會覺得是府方放話？柯文哲則認為，台灣是這樣，我們最不缺的就是謠言，不然晚上政論節目怎麼辦？



至於在蔡柯會期間談到的大巨蛋問題，也成為綠白關係的觀察點，“文化部長”鄭麗君則把球再次踢回北市府，要求柯文哲要提出大巨蛋續建的完整想法。柯文哲說，就不要再口水戰了，他會去找“文化部”開會，然後就全程錄音錄影就好了。大巨蛋是這樣，要嘛就拆掉，如果拆不掉就要蓋，但是要蓋就要安全的蓋，他跟遠雄講得很清楚。



柯文哲說，大巨蛋要按照法律拆太困難，但要蓋也要安全合法，不可能放水給建照，後來遠雄花了三年的時間在“內政部”營建署審防火性能審查，我們去看結論報告，看來看去要在基地內把所有問題解決相當困難，變成要用到北邊台北機場、南邊“國父紀念館”的空間，對他來說，以前留下的爛攤子總是要解決，我們認為那是一個比較容易解決的辦法。