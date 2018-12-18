習近平闡述改革開放9條寶貴經驗

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日出席“慶祝改革開放40周年大會”，並發表重要講話（中評社 張爽攝） 中評社北京12月18日電（記者 張爽）中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日出席“慶祝改革開放40周年大會”，並發表重要講話，闡述改革開放9條寶貴經驗。



習近平表示，只有順應歷史潮流，積極應變，主動求變，才能與時代同行。“行之力則知愈進，知之深則行愈達。”改革開放40年積累的寶貴經驗是黨和人民彌足珍貴的精神財富，對新時代堅持和發展中國特色社會主義有著極為重要的指導意義，必須倍加珍惜、長期堅持，在實踐中不斷豐富和發展。



第一，必須堅持黨對一切工作的領導，不斷加強和改善黨的領導。改革開放40年的實踐啟示我們：中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特征，是中國特色社會主義制度的最大優勢。黨政軍民學，東西南北中，黨是領導一切的。正是因為始終堅持黨的集中統一領導，我們才能實現偉大歷史轉折、開啟改革開放新時期和中華民族偉大復興新征程，才能成功應對一系列重大風險挑戰、克服無數艱難險阻，才能有力應變局、平風波、戰洪水、防非典、抗地震、化危機，才能既不走封閉僵化的老路也不走改旗易幟的邪路，而是堅定不移走中國特色社會主義道路。堅持黨的領導，必須不斷改善黨的領導，讓黨的領導更加適應實踐、時代、人民的要求。在堅持黨的領導這個決定黨和國家前途命運的重大原則問題上，全黨全國必須保持高度的思想自覺、政治自覺、行動自覺，絲毫不能動搖。



前進道路上，我們必須增強“四個意識”、堅定“四個自信”，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，把黨的領導貫徹和體現到改革發展穩定、內政外交國防、治黨治國治軍等各個領域。改革開放每一步都不是輕而易舉的，未來必定會面臨這樣那樣的風險挑戰，甚至會遇到難以想象的驚濤駭浪。我們黨要總攬全局、協調各方，堅持科學執政、民主執政、依法執政，完善黨的領導方式和執政方式，提高黨的執政能力和領導水平，不斷提高黨把方向、謀大局、定政策、促改革的能力和定力，確保改革開放這艘航船沿著正確航向破浪前行。



第二，必須堅持以人民為中心，不斷實現人民對美好生活的向往。改革開放40年的實踐啟示我們：為中國人民謀幸福，為中華民族謀復興，是中國共產黨人的初心和使命，也是改革開放的初心和使命。我們黨來自人民、扎根人民、造福人民，全心全意為人民服務是黨的根本宗旨，必須以最廣大人民根本利益為我們一切工作的根本出發點和落腳點，堅持把人民擁護不擁護、贊成不贊成、高興不高興作為制定政策的依據，順應民心、尊重民意、關注民情、致力民生，既通過提出並貫徹正確的理論和路線方針政策帶領人民前進，又從人民實踐創造和發展要求中獲得前進動力，讓人民共享改革開放成果，激勵人民更加自覺地投身改革開放和社會主義現代化建設事業。



前進道路上，我們必須始終把人民對美好生活的向往作為我們的奮鬥目標，踐行黨的根本宗旨，貫徹黨的群眾路線，尊重人民主體地位，尊重人民群眾在實踐活動中所表達的意願、所創造的經驗、所擁有的權利、所發揮的作用，充分激發蘊藏在人民群眾中的創造偉力。我們要健全民主制度、拓寬民主渠道、豐富民主形式、完善法治保障，確保人民依法享有廣泛充分、真實具體、有效管用的民主權利。我們要著力解決人民群眾所需所急所盼，讓人民共享經濟、政治、文化、社會、生態等各方面發展成果，有更多、更直接、更實在的獲得感、幸福感、安全感，不斷促進人的全面發展、全體人民共同富裕。

