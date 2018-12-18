人民幣對美元匯率中間價上行54個基點

中評社香港12月18日電／來自中國外匯交易中心的數據顯示，18日人民幣對美元匯率中間價報6.8854，較前一交易日上行54個基點。



新華社報道，中國人民銀行授權中國外匯交易中心公布，2018年12月18日銀行間外匯市場人民幣匯率中間價為：1美元對人民幣6.8854元，1歐元對人民幣7.8153元，100日元對人民幣6.1046元，1港元對人民幣0.88111元，1英鎊對人民幣8.6867元，1澳大利亞元對人民幣4.9431元，1新西蘭元對人民幣4.6879元，1新加坡元對人民幣5.0165元，1瑞士法郎對人民幣6.9361元，1加拿大元對人民幣5.1336元，人民幣1元對0.60700馬來西亞林吉特，人民幣1元對9.6655俄羅斯盧布，人民幣1元對2.0900南非蘭特，人民幣1元對164.10韓元，人民幣1元對0.53349阿聯酋迪拉姆，人民幣1元對0.54479沙特裡亞爾，人民幣1元對41.3963匈牙利福林，人民幣1元對0.54796波蘭茲羅提，人民幣1元對0.9555丹麥克朗，人民幣1元對1.3149瑞典克朗，人民幣1元對1.2551挪威克朗，人民幣1元對0.78041土耳其裡拉，人民幣1元對2.9164墨西哥比索，人民幣1元對4.7578泰銖。



前一交易日，人民幣對美元匯率中間價報6.8908。