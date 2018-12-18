蔡鄭會下午登場　鄭文燦：已經準備好了

蔡英文下午將到桃園與連任桃園市長鄭文燦會面，鄭文燦上午出席活動，表示已經準備好了。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園12月18日電（記者 黃文杰）蔡英文與六都市長當選人會面第二場，下午將來到桃園，與民進黨桃園市長鄭文燦進行“蔡鄭會”，鄭文燦今日上午出席大溪活動被問到“蔡鄭會”是否準備妥當？他表示“已經準備好了”，還反問媒體“（你們）是否也準備好了？”



蔡英文繼13日與無黨籍連任台北市長柯文哲進行“蔡柯會”，地點在北門，外界矚目是否“綠白合作”？不過選前因為綠柯分手，雙方幾乎互砍到刀刀見骨，外界形容2人互動，“比外面天氣還要冷”。



今天蔡英文下午來桃園，是蔡辭去民進黨黨主席之後公開與鄭文燦同台，氣溫回溫，冬陽曬得暖暖，加上新系鄭文燦帶領民進黨中生代，領銜力挺謝系“大師兄”卓榮泰出來參選黨主席，化解可能“倒英”的風波，預料下午這場“蔡鄭會”，會是“比外面冬陽還暖和”會面。



蔡英文將來到桃園，與鄭文燦市長進行桃園市政座談，地點於桃園市政府的綜合會議廳，就在市府行政園區，這是桃園升格前，桃園市民代表會的議事堂加以改建，鄭文燦上任後，活化空間，重新裝潢成為綜合會議廳，延續“市民最大”的概念。



“蔡鄭會”下午2點10分開始，第一階段由副市長游建華就市政業務進行簡報，接著由鄭文燦與蔡英文個別致詞，最後15分鐘進行意見交換，還有留給媒體10分鐘的Q＆A，最後致贈紀念品及合影，活動控制在70分鐘就結束。



市府團隊會就桃園軌道建設、桃園航空城計劃向蔡英文報告進度，並就：桃園市立美術館、桃園流行音樂劇場及原住民族文創中心、大漢溪水環境改善、桃園市社會住宅、北橫風景區、桃園農業博覽會等6項計劃，爭取中央支持。



鄭文燦上午到大溪出席“歷史建築大溪警察局宿舍群第二期工程”開工儀式，會後接受訪問，問到下午“蔡鄭會”看法？表示“已經準備好了”，還反問媒體“（你們）是否也準備好了？”