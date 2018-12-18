（圖片來源：網絡） 中評社北京12月18日電／黨的幹部是黨和國家事業的骨幹。黨要管黨，首先是管好幹部；從嚴治黨，關鍵是從嚴治吏。治吏從嚴，是黨的十八大以來尤其是全面從嚴治黨納入戰略布局後的一個鮮明特點，也是正風肅紀反腐的共同指向。以習近平同志為核心的黨中央抓住管權治吏的要害，嚴肅查處用人腐敗，大力整治選人用人上的不正之風，以最堅決的態度、最果斷的措施刷新吏治，著力建設忠誠幹淨擔當的高素質幹部隊伍。



在黨的十八大之前，面對一個時期以來幹部隊伍中存在的突出問題，黨內黨外都有很多議論，有的憂心忡忡，有的疑慮重重，有的還很悲觀。確實，當時在一些黨員、幹部包括高級幹部中，理想信念不堅定、對黨不忠誠，紀律鬆弛、脫離群衆、獨斷專行，個人主義、分散主義、自由主義、好人主義、宗派主義、山頭主義、拜金主義等不同程度存在，“四風”問題突出，任人唯親、跑官要官、買官賣官、拉票賄選現象屢禁不止，濫用權力、貪污受賄、腐化墮落、違法亂紀等現象滋生蔓延……這些問題，嚴重破壞黨的團結和集中統一，嚴重損害黨的形象，嚴重影響黨和人民事業發展。



毫不諱疾忌醫，敢於刮骨療毒。以習近平同志為核心的黨中央堅持使命引領和問題導向相統一，破除積弊、扶正祛邪。抓住“關鍵少數”，突出領導幹部特別是高級幹部這個重點，解決“上梁不正”問題，將一批違紀違法的高級幹部繩之以紀法；嚴肅查處湖南衡陽破壞選舉案、四川南充拉票賄選案、遼寧拉票賄選案等涉案人數衆多的大案，打消跑官要官、買官賣官者“法不責衆”的念頭；充分運用巡視這把利劍，全覆蓋開展選人用人巡視檢查，著力查找違反用人程序、規定和紀律等問題，著力查找任人唯親、賣官鬻爵等用人上的不正之風和腐敗問題，堅決匡正選人用人風氣，堅決糾正“劣幣驅逐良幣”的逆淘汰現象……通過正風之刃、反腐之劍、問責之鞭，治“病樹”、拔“爛樹”、正“歪樹”、護“森林”，讓黨員幹部知敬畏、存戒懼、守底綫。



用人導向是重要的風向標。如果德才不達標甚至長期“帶病”的幹部不能及時被察覺、反而得到重用，一些幹部踏實幹事、不跑不要，卻沒有進步機會，必然挫傷廣大幹部積極性。黨的十八大以來，各級黨委貫徹新時期好幹部標准，堅持德才兼備、以德為先，堅持五湖四海、任人唯賢，突出政治標准，完善幹部考核評價和選任辦法，嚴把選人用人政治關、品行關、作風關、廉潔關，改進幹部推薦考察方式，堅持“凡提四必”，堅決糾正選人用人上的“四唯”問題，防止幹部“帶病提拔”，推動形成能者上、庸者下、劣者汰的鮮明用人導向和從政環境。

