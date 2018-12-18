借他人名義違規建房　假手續如何＂一路綠燈＂

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月18日電／日前，杭州市臨安區一名醫院黨員幹部借他人名義違規到農村建房受到嚴肅處理。而這一事件的背後，有多名村鎮幹部或參與協助，在建房申報手續辦理上弄虛作假；或把關不嚴，審核監管流於形式。



現年67歲的昌化鎮朱穴村五保戶嚴某，長期住城區某養老院。今年4月，一份以嚴某為申請人的農民建房申請由朱穴村向昌化鎮政府遞交。



五保老人要建新房？仔細推敲，這有違常理。按規定，農村里的五保戶，如果由村集體出資集中供養，其住房土地等資產應該收歸村集體，從而失去了建房主體資格。事實上，作為五保戶的嚴某本人，因為智力障礙意識不清，對建房一事一直蒙在鼓里。



這幢房子究竟是誰建的？正當房屋地基開始動工之時，一封匿名舉報信寄到了區紀委監委。經紀委介入調查，建房者是該鎮人民醫院基建科科長鄭紅衛。



作為城鎮居民，怎麼在村里建起了房了呢？調查人員隨即找鄭紅衛談話，詢問其建房主體資格的問題。



“我借用的是嚴某的名義，實際建房人是我……”鄭紅衛低頭說出了實情，“我是委托村里書記幫我辦理的。”



原來鄭紅衛建房，是得到了朱穴村村黨支部書記邱慶軍的幫助。對邱慶軍的調查談話顯示，正是他幫助運作了此事。



鄭紅衛就職的昌化鎮人民醫院位於朱穴村，近年來他一直有在單位附近農村建一座房子的想法，但因夫妻二人都是城鎮居民，不具備建房資格，於是便打起了借用他人名義，私下協商建房的主意。



2016年12月，鄭紅衛通過邱慶軍出面，私底下與朱穴村村民應某女兒簽訂協議以獲得老宅使用權，准備拆除重建。但因應某去世，無法以應某名義審批，建房計劃擱淺。

