綠委打臉“促轉會”：對民意正眼對待接地氣

綠委黃偉哲。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）有關促進轉型正義委員會提出新台幣“去蔣化”等議題，民進黨“立委”幾乎都認為現在應該要先拼經濟。當選台南市長、民進黨“立委”黃偉哲今日受訪表示，“促轉會”是獨立機關我們尊重，“但“促轉會”也應該要接地氣，對於民意要正眼對待，萬事不如拼經濟急”，只要拼經濟讓人民過得好，任何施政正當性就來了。



黃偉哲也說，“促轉會”也應該要尊重機關的業管，紙幣改鑄如果要花額外成本就要好好思考。他仍強調，南部縣市還是拼經濟吧！南部經濟一百分，北部政治要一百分，我們沒有意見。



“行政院”促進轉型正義委員會召開半年任務進度報告記者會，提出5項原則建議案，包括應撤出三軍儀隊，舉辦民主與人權相關展覽；也應解除園區大量運用帝王宮殿、皇室陵寢等與黨國威權相關語彙。



民進黨“立委”許智傑表示，他認為現在真的拼經濟比較重要，“促轉會”工作若是恢復名聲可以快做，但是去除威權象徵的部份，可以慢一點不用急，人民最需要是生活更好，蔡英文現在要做的是這件事情，現在不需要再有衝突。



民進黨“立委”李俊俋也說，“促轉會”的任務是根據促轉條例規定，有四項任務，平反司法不公是第一要務，希望先把這個事情做好。至於新台幣的問題是“中央銀行”主導，“促轉會”現在提出來這個，沒有急迫性，要看央行是否定期在做改版的事情，由央行處理就好。



李俊俋說，至於中正紀念堂是“文化部”主管，也不是“促轉會”的業務。希望“促轉會”以平反司法不公為第一要務，先處理這件事情。