朝鮮譴責美國“挑釁” 美朝仍需構建互信

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月18日電／針對美國宣布制裁朝鮮高官之舉，朝方在沉默近一周後於16日表態譴責美方這一“挑釁行為”。



分析人士認為，在國際社會密切關注朝美領導人第二次會晤的可能性之際，此次制裁風波顯示朝美近期互動再次遇挫，而朝方在對美方表達不滿的同時，也不說過頭話，為兩國關系緩和留餘地。



【新聞事實】



據朝中社16日報道，未公開姓名的朝鮮外務省美國研究所政策研究室室長發表談話說，自朝美領導人新加坡會晤6個月來，美國炮制朝方參與洗錢、通過船舶轉運進行非法交易、開展網絡攻擊等各種借口，數次對朝鮮乃至第三國的公司、個人和船只啓動制裁，近期又拿不存在的“人權問題”做文章，做出把朝鮮領導幹部追加列入美國制裁名單的“挑釁行為”。



這名官員表示，對對方進行威脅、恐嚇和打壓并非解決問題之道。朝鮮主張應首先構築信任，通過從能做到的事情開始、逐一分階段進行的方式改善朝美關系。



美國財政部10日宣布，將制裁朝鮮勞動黨組織指導部部長崔龍海等3名朝鮮高級官員，稱他們管理的部門涉嫌存在侵犯人權等行為。



【深度分析】



中國社科院亞太與全球戰略研究院副研究員王俊生認為，美國通過制裁朝鮮勞動黨中央政治局常委、中央副委員長崔龍海等身居要職的實權官員，進一步向朝方施壓，顯示美國對朝“極限施壓”的政策并沒有改變。尤其是在國際社會熱議可能舉行第二次“金特會”之際，美方釋放出要求朝鮮必須做出實質性無核化舉措的信號。

