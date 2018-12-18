中評現場：賴清德難得現身　媒體緊盯動態

賴清德5天沒有公開行程，18日終於露面了。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18電（記者 楊騰凱）“行政院長”賴清德相距5天終於有公開行程，到“農委會”主持非洲豬瘟防疫會議，現場有20架攝影機緊盯“賴神”捕捉畫面。會議全程50分鐘幾乎沒有媒體先行退場，人人都“拍好拍滿”。賴辭“閣揆”的時間點未明，蔡英文又屢屢對內政下指導棋，在政治變局之中，賴清德的一舉一動都成了焦點。



賴清德18日上午赴“行政院”農業委員會動植物防疫檢疫局，主持“107年（2018年）度非洲豬瘟“中央災害應變中心”第1次跨部會聯繫工作會報”，其餘出席官員還有“內政部長”徐國勇、“農委會”代理主委陳吉仲。會議全程開放攝影並於臉書直播。



賴清德拋出時間到會堅定離開的說法後，對外公開行程有減少的趨勢。上次賴清德對外公開行程要回追到上周三（12日），中間一連5日都無對外公開行程，直到周二（18日）才到“農委會”舉行防疫會議。



過去這類會議通常都安排“行政院長”在會議一開始時致詞，並開放媒體拍攝，不過採訪也只開放到此，院長發言結束後，媒體就會被請出會議室。但此次賴清德主持，難得全程開放採訪，現場媒體自然也不放過拍攝賴清德的機會。



50分鐘的會議內容包括“內政部”、“農委會”、“環保署”、“財政部”、“海巡署”等5個部會的報告，賴清德則在會議最後進行裁示，賴清德在會議中氣色紅潤，精神飽滿，發言也鏗鏘有力，賴更對現場官員及媒體宣示，他將親自去視察防疫第一線，包括海關、金門小三通及農場，要求“農委會”規劃視察行程。



現場約有20架攝影機緊盯賴清德動向，把會議室採訪區擠得水洩不通，50分鐘過的會議過程沒有一架攝影機先行退場，賴清德難得現身，媒體也“拍好拍滿”。