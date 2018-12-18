直布羅陀淪為英歐博弈砝碼

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月18日電／據英國媒體報道，12月14日，一艘西班牙海軍艦艇進入直布羅陀海域，英國皇家海軍對其采取了驅逐措施。12月以來西班牙海軍頻頻在直布羅陀“大秀肌肉”。12月4號，西班牙海軍“埃琳娜公主”號巡洋艦進入直布羅陀海域，甚至通過擴音器播放西班牙國歌。英國外交部認為這是一次入侵行為。



事實上，作為英國的海外領地，直布羅陀牽扯出英西兩國一段長達300年的恩怨。尤其在英歐的“脫歐”談判中，直布羅陀更是成為西班牙的一大砝碼。西班牙試圖借此實現夢想已久的“英西共治”，而心屬英國的直布羅陀最終成為英歐博弈的犧牲者。



“英西共治”，西班牙想了300年



自1713年以來，位於西班牙南部的直布羅陀海峽就一直是英國的海外領土。根據2017年的“脫歐”談判指導方針，“脫歐”協議在直布羅陀問題上必須獲得馬德里和倫敦雙方的一致同意。因此直布羅陀海峽的歸屬問題成為橫亘在英歐之間的一大障礙。



此前的協議草案一度讓西班牙頗為惱怒。草案的第184條規定，“脫歐”之後將有21個月的“過渡期”，在此期間內英國將繼續留在單一市場和關稅聯盟之中，該條款也將在過渡期內覆蓋直布羅陀。然而該草案還暗示，過渡期之後，英歐之間任何未來的貿易協定都將覆蓋直布羅陀。西班牙認為，這嚴重損害西班牙在直布羅陀的權利，并指責英國在“脫歐”協議中玩文字游戲。



西班牙首相桑切斯甚至威脅英國：若無實質改變，西班牙將阻撓“脫歐”協議在歐盟獲得通過。桑切斯表示，英國必須就直布羅陀的“共同主權”開展談判，“一旦英國離開歐盟，直布羅陀與歐盟的政治、法律乃至地理關系都必須通過西班牙這條紐帶維系。”



為了獲取西班牙對“脫歐”協議的支持，英國在直布羅陀問題上不得不與西班牙妥協。11月24日晚，英國和西班牙終於就“脫歐”後直布羅陀問題達成協議。根據協議，直布羅陀“不必納入英國與歐盟未來的貿易協定中”。英國“脫歐”後，任何涉及直布羅陀的協商都必須由英國直接和西班牙談判。此時距11月25日的“脫歐”峰會召開僅剩十餘小時。英國在直布羅陀問題上做出重大讓步，也直接促成次日歐盟27個成員國投票通過“脫歐”協議草案。

