韓國瑜主持高市黨部會議　勉藍軍勿驕矜自喜

韓國瑜今天以國民黨高雄市主委身分主持黨務會議。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄12月18日電（記者 高易伸）高雄市長當選人韓國瑜18日以國民黨市黨部主委身份主持市黨務會議，他向在座委員掏心裡話說，百姓大膽把票投給國民黨市長及市議員，但真正的聲音是大家想過好日子。這個念頭壓倒了意識型態、壓倒政黨對抗、也壓倒過去幾十年悲情，這個聲音是今年主流的聲音。



韓國瑜以高雄市長當選人及市黨部主委身份向在場藍軍致詞，掏出心理話，高雄藍軍不分中常委、議長議員、黨工全部專注聆聽，即將成為藍軍南霸天的韓國瑜沒有自滿，反而處處提醒，呼籲藍軍切勿驕矜自喜。



韓還說，民進黨代理黨主席林右昌說出“台灣人民已經不欠民進黨了”讓他震撼，因為這代表民進黨也在反省、在進步；代表民進黨也瞭解過去那一套不行了。哪個政黨可以給百姓過好日子，那個政黨就能得到執政權、得到人民的愛護。一場選舉對政黨、對候選人、對人民都是學習的機會。未來我們肩膀上的責任會越來越重，280萬市民過好日子比什麼都重要，他當市長、議員及里長等從政同志一定要謹記在心。



韓國瑜今日上午10時45分抵達市黨部六樓大禮堂跟委員代表會面，他首先表示，有一段時間沒跟大家見面了，今次開會氣氛不太一樣！他說，海內外都在關注高雄，謝謝各委員代表這次團結合作、奮發向上，重新贏得高雄市長以及議會過半席次結果，大家一起打拼難能可貴不簡單。



雖然勝選，但韓國瑜說，他知道國民黨再不努力，不趁這個機會自己改變，提出更好政績一樣會被淘汰。今年高雄脫胎換骨，全世界華人都在看，我們要趁這個執政機會好好表現，讓人感覺執政有執政的樣子。生活越來越好、越來越有希望，大家要念茲在茲。即使很快執政，以為自己很開心，過一段時間馬上被淘汰，這是他想跟各位委員共勉的。



對於未來市長的施政原則，韓國瑜也說，未來高雄市作法將是“99%興利，1%除弊”，因為除弊外部有檢調、內部有政風，高雄市要當一顆引擎全力讓各行各業興旺起來。最近包括愛河畔的國賓飯店、六合夜市等生意都變好，從政目的讓人民過好日子、笑得開心，我們內心也覺得高興。大家現在對經濟產生信心，這座城市就會活潑，這些點點滴滴他很高興。



不過，韓國瑜話鋒一轉說，當中也有一些危機，例如高雄產業能否順利升級，外面的投資講完後會不會真的投資等，其實還有很多挑戰。但他相信高雄會不知不覺改變。今年風水輪流轉南方崛起，換我們轉一下、興旺一下。這個心裡狀態很重要，讓我們一起努力創造更美好的未來。



韓國瑜致詞完畢，現場便清場，舉行內部會議。