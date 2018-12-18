韓聯社評出2018年韓國十大新聞

（圖片來源：網絡） 中評社北京12月18日電／韓聯社日前評出2018年韓國十大新聞，“文金會”、韓國前總統李明博涉腐被捕、平昌冬奧成功舉辦等新聞上榜。



韓聯社評出的2018年韓國國內十大新聞如下：



一、三場“文金會”加速半島和平進程



韓國總統文在寅與朝鮮國務委員會委員長金正恩的三次會談讓全世界聚焦半島。4月27日，兩位領導人在韓朝邊境板門店舉行歷史性的首次會談，發布了以實現半島完全無核化、劃時代地改善韓朝關系為主要內容的《板門店宣言》，為韓朝關系樹立了新的裡程碑。5月26日，兩位領導人再度在板門店相會，再次確認實現半島無核化與構建永久和平機制的意志。9月18至20日，文在寅訪問平壤，雙方發布包括朝鮮永久廢棄東倉裡火箭發動機試驗場等無核化具體措施的《平壤共同宣言》以及軍事領域協議。文在寅和金正恩登上對韓民族具有重要象征意義的白頭山（長白山），金正恩還承諾盡早回訪首爾。首腦會談後，韓朝試點拆除非軍事區（DMZ）邊防哨所，逐步落實跨境鐵路、公路對接項目。



二、“MeToo”運動席卷韓國



始於歐美的反性騷擾倡議運動“MeToo”（我也是受害者）席卷韓國，不少女性勇敢地說出受害經歷，將政治界、文化界大腕兒拉下馬。



韓國的“MeToo”運動之火由女檢察官徐志賢點燃，之後逐漸蔓延到政界、職場和校園。在文化界，女詩人崔泳美暗指曾遭詩壇泰鬥、韓國首位諾貝爾文學獎候選人高銀性騷擾，戲劇編導李潤澤被接連爆料并被提起公訴。在電影圈，著名導演金基德、資深演員曹在顯都被曝光，涉嫌猥褻學生的演員趙瑉基自殺身亡。在政治界，下屆大選的有力候選人、忠清南道知事（省級行政區首長）安熙正被女秘書指控性侵、猥褻，政治生涯告終。



MeToo運動喚起了韓國社會對性暴力威脅的關注，提高了女性話語權，但後期也出現了一些極端仇視男性或仇視女性的現象。

