習近平：將改革開放進行到底

中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平18日出席“慶祝改革開放40周年大會”，並發表重要講話（中評社 張爽攝） 中評社北京12月18日電（記者 張爽）慶祝改革開放40周年大會12月18日上午10時在人民大會堂舉行。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平將出席大會並發表重要講話。



以下為文字實錄：



中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席 習近平



同志們，朋友們： 1978年12月18日，在中華民族歷史上，在中國共產黨歷史上，在中華人民共和國歷史上，都必將是載入史册的重要日子。這一天，我們黨召開十一屆三中全會，實現新中國成立以來黨的歷史上具有深遠意義的偉大轉折，開啟了改革開放和社會主義現代化的偉大征程。



今天，我們在這裡隆重集會，回顧改革開放40年的光輝歷程，總結改革開放的偉大成就和寶貴經驗，動員全黨全國各族人民在新時代繼續把改革開放推向前進，為實現“兩個一百年”奮鬥目標、實現中華民族偉大復興的中國夢不懈奮鬥。



同志們、朋友們！



黨的十一屆三中全會是在黨和國家面臨何去何從的重大歷史關頭召開的。當時，世界經濟快速發展，科技進步日新月異，而“文化大革命”十年內亂導致我國經濟瀕臨崩潰的邊緣，人民溫飽都成問題，國家建設百業待興。黨內外強烈要求糾正“文化大革命”的錯誤，使黨和國家從危難中重新奮起。鄧小平同志指出：“如果現在再不實行改革，我們的現代化事業和社會主義事業就會被葬送。”



在鄧小平同志領導下和老一輩革命家支持下，黨的十一屆三中全會衝破長期“左”的錯誤的嚴重束縛，批評“兩個凡是”的錯誤方針，充分肯定必須完整、準確地掌握毛澤東思想的科學體系，高度評價關於真理標準問題的討論，果斷結束“以階級鬥爭為綱”，重新確立馬克思主義的思想路線、政治路線、組織路線。從此，我國改革開放拉開了大幕。



我們黨作出實行改革開放的歷史性決策，是基於對黨和國家前途命運的深刻把握，是基於對社會主義革命和建設實踐的深刻總結，是基於對時代潮流的深刻洞察，是基於對人民群眾期盼和需要的深刻體悟。鄧小平同志指出：“貧窮不是社會主義”，“我們要趕上時代，這是改革要達到的目的”。



歷史發展有其規律，但人在其中不是完全消極被動的。只要把握住歷史發展大勢，抓住歷史變革時機，奮發有為，銳意進取，人類社會就能更好前進。



改革開放是我們黨的一次偉大覺醒，正是這個偉大覺醒孕育了我們黨從理論到實踐的偉大創造。改革開放是中國人民和中華民族發展史上一次偉大革命，正是這個偉大革命推動了中國特色社會主義事業的偉大飛躍！

