勞動力短缺　匈右翼總理拒收移民

（來源：路透社） 中評社北京12月18日電／匈牙利的勞動法修正案引起嚴苛的條例被民衆斥為“奴隸法”。這條法案的本意是對抗越來越嚴峻的勞動力短缺，匈牙利現在面臨著前所未有的招工難，其中建築業、餐飲業和旅遊業的問題尤為突出。



儘管在政府推出一系列就業措施，使失業率持續降低，但空缺的職位還是越來越多，今年7月更是破紀錄地錄得了超過8萬個空缺職位。其中一個原因是匈牙利人口在近30年來一直下降，該國從1990年起平均每年減少3萬人，相當於一個小鎮的人口。不僅因為社會走向老齡化，也因為本國公民移民至其他歐盟國家的比例較高。根據匈牙利最大綫上財經報紙Portfolio去年9月的統計數據，現有60萬匈牙利人長住在其他歐盟國家，相當於總人口的6％。



右翼總理奧爾班不願通過放開移民來解決勞動力短缺，他在2015年難民危機時就堅決拒絕聽從歐盟指示接收難民。奧爾班寄希望於進一步動員現有的勞動力參與市場，以及鼓勵婦女生育以調整人口結構。2017年的勞動力調查數據顯示，匈牙利有6萬超過退休年齡的人士仍在工作，但該國財政部長瓦爾加在10月依然鼓勵企業留住他們，并計劃從明年1月起，企業僱用退休人士即可豁免薪俸稅。此外，政府每年支出相當於GDP的4％的資金用於資助家庭計劃，提高婦女生育意願。



（來源：大公報）