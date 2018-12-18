朝鮮強烈譴責美國加大相關制裁

（圖片來源：法新社） 中評社北京12月18日電／17日適逢朝鮮前領導人金正日逝世7周年，朝鮮領導人金正恩攜逾百名政府要員一同到太陽宮，向亡父獻花及鞠躬致敬。韓聯社早前報道，金正日逝世周年紀念活動似乎有減少及簡化跡象。



另據韓國《中央日報》報道，在朝鮮與美國無核化談判可能長期陷入僵局之際，美國總統特朗普希望韓國大幅提高防衛費用分攤的額度，韓國總統府青瓦台遲遲無法就“拿出更多錢來購買和平”做出決定，使談判未談攏。



朝鮮外務省美國研究所政策研究室室長16日發表講話。強烈譴責美國數月來對朝鮮的相關制裁，并稱空前加大和構築信任毫無相幹的對朝制裁，以及打壓人權活動的力度，或將影響朝鮮半島通向無核化的道路，“造成所有人都不想看到的結果”。分析指，當天的講話是在抗議美國政府10日對朝鮮二把手、勞動黨組織指導部部長崔龍海等三名實權人物的制裁。



此外，朝鮮16日還譴責了韓國軍隊的全軍主要指揮官會議，該會議為國防部長主持每年舉行兩次的韓國軍隊例行會議。朝鮮以《9．19韓朝軍事協議》為由，將韓國軍隊的一舉一動都定性為“違反協議”。還就上月美韓舉行海軍陸戰隊聯合演習“KMEP”評價為：“此舉有悖於朝韓之間簽署的軍事協議。”



但韓國軍方和政府卻始終未就上述言論作出官方回應。軍方一直對朝方的譴責三緘其口，直到官方新聞發布會有人提出譴責才作出消極回應稱：“未違反軍事協議。”



（來源：大公報）