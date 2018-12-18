前FBI局長批特朗普破壞法治　籲共和黨反抗

中評社香港12月18日電／前美國聯邦調查局（FBI）局長柯米今天痛批總統特朗普滿口“謊言”和破壞法治，敦促共和黨人群起反對。



柯米在參議院對記者說：“總統和他的幕僚不斷撒謊，使聯邦調查局（FBI）聲譽受到重創。那派胡言，居然有一大堆人相信。” “明白事理的人，包括這個組織的共和黨成員，必須拿出勇氣，挺身說實話。”



談及柯米，特朗普昨天推文說：“FBI做了完全難以想像且前所未聞的事情，直到獵巫行動非法展開。他們闖進一名律師的辦公室！”



中央社援引法新社報道，柯米說，當特朗普做出不實陳述，政治人物必須停止保持沉默，尤其是共和黨人。



“共和黨人過去都能理解總統的行為言論很重要，法治和真相也很重要，那些共和黨人今天都到哪去了？”



他說，在某個時間點，有些人必須站出來，面對各種恐懼，捍衛這個國家的價值觀，不該選擇退休，而是挺身說實話。



路透社報道，柯米在眾議院司法委員會及監督委員會閉門作證5個多小時後告訴記者：“美國總統向FBI撒謊，攻擊FBI，攻擊這個國家的法治。這是合理的行為嗎？”



詢及特朗普痛斥前私人律師柯恩是“叛徒”，柯米說這破壞了法治。



特朗普2017年5月炒了時任FBI局長柯米，柯米當時率領FBI調查俄羅斯干預2016年美國大選，以及是否與特朗普陣營共謀。