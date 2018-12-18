綠白合破局？陳景峻：政治沒有永遠的敵人

台北市副市長陳景峻。（中評社 鄭羿菲攝） 現場媒體採訪。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月18日電（記者 鄭羿菲）針對綠白關係緊繃，而民進黨又要對民進黨籍台北市副市長陳景峻因選前替無黨籍台北市長柯文哲站台開鍘，引發柯文哲抱怨“要合作又很多不友善動作”。陳景峻18日受訪時喊話，政治沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，地方應該跟中央合作，不要意氣用事，也不要心中有恨、有怨，政治人物要學會放下、容忍，若為了自己利益而不放下，人民會怎麼看？



2018地方選舉民進黨大敗後，綠白關係走向成為社會焦點，而陳景峻在這幾年來，一直充當民進黨與柯文哲對話的窗口，日前陳景峻上電台節目時稱，“柯市長心中會有些怨，心裡面一定會不舒服”。而陳景峻也因選舉期間多次為柯文哲站台，遭民進黨新北市黨部開鍘，最嚴重可能會被開除黨籍，為此也引發柯文哲抱怨民進黨要合作又有很多不友善動作。



陳景峻18日早上在市府總辭後接受媒體訪問時，被問到遭民進黨祭出黨紀的看法，他表示，民進黨還是他熱愛的政黨，而民進黨有民進黨的黨紀，他尊重民進黨。但相信他這樣做應該對民進黨有幫助，若當時開票中國國民黨當選，那民進黨再後悔也來不及了，相信事後證明他那時候的處境及堅持，應該會得到大家的認同。



被問到柯文哲與民進黨的心結還在，會不會希望能重新合作？陳景峻隔空喊話，政治沒有永遠的敵人，也沒有永遠的朋友，他覺得地方政府應該跟“中央政府”合作，不要意氣用事，也不要心中有恨、有怨，如果你針對一個政黨心中有怨、有恨，對人民來說不是福氣，因未來都會受到牽制或互相角力，受苦的還是人民。



陳景峻認為，我們應該都要放下，為人民、國家長遠發展作打算，個人恩恩怨怨應該放到一邊，政治人物要學會放下、容忍，若為了自己的利益而不放下、不相互容忍合作，人民會認為說你只是為了自己的利益而不照顧我們，這個人民不會接受，他認為要放下，中央與地方要一起合作。