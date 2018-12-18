全台孝道教育優良作品觀摩與頒獎高師大登場

全場來賓拿起活動明信片大合照 中評社高雄12月18日電（作者 鄂見智）為擴大推動孝道教育強化社會影響力，“教育部”國教署孝道教育資源中心於13日假高雄師範大學舉辦“把孝順變成動詞：傳遞溫暖傳遞愛”全台孝道教育優良作品頒獎典禮暨觀摩會。作品涵蓋徵文故事、教案、繪畫、等多元呈現，內容豐碩，受獎人現身分享孝道案例，向場並設有多處網美拍照打卡背板，吸引受獎人及家屬攝影留念，場面隆重溫馨熱烈。



競賽共有孝道教育融入課程教案甄選、孝道故事徵文比賽、弘揚孝道繪畫比賽三類，其中弘揚孝道繪畫比賽由台灣普力關懷協會與“教育部”合作辦理，每類皆分為國小、國中、高中職三組，參選作品計達千件，頒獎現場同時佈置有作品展示。同日下午亦辦理各組特優教案的觀摩分享會，並請到高雄傳家家醫診所李佳燕醫師演講，以新作《帶孩子到這個事世界的初衷》為題，談貼近現代社會生活的教養及她對孝道的看法。國教署戴淑芬副署長表示：“積極研發教材、辦理研習，希望孝道教育的落實，能讓你我周遭因孝道教育回溫，再造真心互動的美善社會。”



孝道資源中心主任李金鴦校長肯定老師對孝道教育推廣的重要性，“家暖人美滿，有家庭的支持，學生將能有更好的發揮，因此孝道教育帶領學生看到啟動家庭溫暖氣氛的關鍵，從有感到付出行動，有了愛，孩子能做的遠比我們想像的的多。”。高師大校長吳連賞特別受邀蒞臨會場，同時分享其隨身攜帶岳麓書院“孝”字，除了精彩解析，更以此作為提醒及勉勵。



教案評審廖俞雲課程督學則讚嘆老師將孝道教育融入課程的創發巧思。特優獎南投縣育樂國小王文華等三位老師，透過素描、新詩等藝術創作讓學生有機會深度觀察：從自己的手到父母親的手，進而帶領學生看見父母親工作的手，讓學生能體會其付出與辛勞，學生的省思讓人感動。徵文比賽評審虎尾高中吳清海老師表示，許多作品道出家人間無私的付出與為家人著想的真實心意，台中市光德國中的蕭資穎同學，描寫家人與罕病妹妹的生活光景，自己在成長過程中被迫提早獨立對比妹妹備受照顧呵護，從對母親的不解質疑，昇華為自己的坦然與承擔，曲盡對母親的孝思，使“禮物”為題富有深層意義，發人深省。



繪畫比賽得獎作品則展示在高師大演藝廳外藝廊，一幅幅畫作充滿故事性，展現代間濃厚情感，承辦繪畫比賽的普力關懷協會張慧芳理事長說：“普力關懷協會以關懷獨居老人及癌症病童為志業，服務過程中我們更看見孝道教育對台灣社會的重要性，故傾力辦理這次的孝道繪畫比賽讓學生從生活周遭取材，創作出有溫度的畫面，若這樣的畫面就是日常，社會能不有愛？不更和樂嗎？”



典禮尾聲，主辦單位高師大附中特別設計的孝親明信片，讓與會來賓寫下溫暖的話語傳遞給親人。會後亦規劃受獎學生及家人共遊高雄駁二藝術特區、棧貳庫，途中設有愛的任務，例如打通電話回家、觀察現場遊客的親子互動作為反思，引導參與者表達孝心孝行，促進孝行實踐。



