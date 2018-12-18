朱學恒：放縱楊翠率獸食人　2020滅東廠

朱學恒表示自己真的聽不懂楊翠轉型文青式的講話。（照片：朱學恒的阿宅萬事通事務所粉絲頁） 中評社台北12月18日電／促進轉型正義委員會17日召開記者會，針對中正紀念堂轉型正義，代理主委楊翠提出包括撤出三軍儀隊、解除與“黨國威權”相關語彙，並正式行文給“中央銀行”，研究將有威權象徵的新台幣改版。對此，宅神朱學恒在臉書連發三文表示，東廠根本沒有消滅，看來口號要改成2020滅東廠，當局顯然沒有反省，東廠變本加厲。



對於“促轉會”代理主委楊翠說“整個中正紀念堂是個大文本”，他說，自己真的聽不懂轉型文青式的講話，是要改建成菜市場，還是說要擺寶可夢？



朱學恒表示，東廠根本沒有消滅，還照樣放縱楊翠這種不把人民納稅錢當一回事的官僚率獸食人？這裡拆銅像，那裡拆大樓，這邊改鈔票，那邊改硬幣? 浪費的成本是“國家”出，消耗的時間是民眾給，這樣叫做反省，這樣叫做爭取民眾信任？真噁心。



朱學恒臉書全文1：



楊翠說的沒錯 “促轉會”沒有空轉



你們這些缺乏正當性只想享受權力的人可努力了



你們正事不幹只想鬥爭空轉的是整個“國家”和社會



朱學恒臉書全文2：



轉型文青講的話我真得聽不懂



是要像是姚文說的一樣改建成菜市場嗎？還是說要擺寶可夢？



【楊翠說，整個中正紀念堂是一個大文本，有意思的地方是，也許不一定全部都夷為平地，但讓空間語彙的序事脈絡打斷之後，神聖感就會被打斷，像是迴廊是不是要拆？現在還沒有做成決議，但是如果把迴廊擺不同的東西，話語的語境就會不一樣。】

