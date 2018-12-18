選2020？朱立倫：我目標很清楚全力以赴

朱立倫接受媒體訪問。（中評社） 中評社台北12月18日電（記者 張嘉文）中國國民黨新北市長朱立倫今天主持任內最後一次市政會議，朱受訪時談到25日卸任後的規劃鬆口表態，“大家對我的期待也很清楚，我的目標也很清楚，一定全力以赴”，透露挑戰2020大位的企圖心。



朱立倫今天在市政會議後受訪時表示，升格至今召開413次的市政會議，最後一個禮拜即將畢業，他還是珍惜每一天、每1小時、每1分鐘為市民服務的機會，全力以赴把市政工作做好，相信每位同仁都有一樣的心情。



媒體詢問，昨天朱立倫說25日卸任後會更努力，引發外界聯想，外界是過度解讀嗎？朱立倫說，12月25日以前他是市長，一切目標仍以市政為主，25日之後他就是市民，“大家對我的期待也很清楚，我的目標也很清楚，一定全力以赴”，目前把市政工作做好，一切等25日以後再詳細跟大家說明。



媒體詢問，未來是否仿照馬英九之前下鄉long stay，累積政治能量？朱立倫笑著說，現在都說完了，25日就不用再說了，25日以後再向大家報告。



媒體追問，除了與馬英九碰面，是否與黨內其他大老請益？朱立倫表示，沒有特別安排，與誰碰面都是很自然的情況，昨天有媒體說“他和馬英九要結盟”，朱反問，什麼叫結盟？難道要三結義或者是結拜嗎？大家都是黨內的同志，馬英九是我們的前“總統”、前主席，吳敦義是國民黨主席領導全黨，朱最後強調“我們是結黨，我們不是結盟”。