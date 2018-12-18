立委選區重劃期限近　藍議員批綠機關算盡

中國國民黨台南市議員召開記者會，要求“中央”迅速處理台南市“立委”選區重劃案。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月18日電（記者 趙家麟）台南、高雄“立委”選區重劃增減席次案懸而不決，中國國民黨台南市議員18日召開記者會，砲轟“行政院長”賴清德勿成為台南市的罪人，若錯過了明年元月“中選會”的公告期，台南新增一席“立委”恐怕還要再等10年。



據查，台南縣市在2010年合併時，依人口數計算，區域“立委”可由5席增為6席，相對的，高雄市則因人口數比例要減掉1席區域“立委”。但當時有“立委”拿出選罷法條文，以“立委”選區每10年檢討一次為由，將“立委”的縣市配額調整問題擱置延後，直到今年才有檢討調整機會。



台南市選委會從今年5月送交資料，“中選會”今年5月底併同台南市及新竹縣各增1席、高雄市及屏東縣各減1席的“立委”選區重劃案送交“立法院”，但7個月過去了，“立法院”內政委員會至今均未排入議程審議。



依《選罷法》，“立院”今年底前若來不及處理，勢必要進入立法、行政二院協商程序，且最遲要在明年一月的“中選會”公告前完成協商調整內容，如果逾期沒有獲至同意調整的決議，將維持現有狀況繼續辦理2020年的“立委”選舉。如此一來，台南要爭取應有的第6席“立委”，恐怕要還等下一個10年的檢討期。



國民黨市議員王家貞、洪玉鳳、蔡淑惠、李中岑18日召開“呼弄鄉親、誠信蕩然、“立委”席次去那兒了？”記者會，質疑台南鄉親等這第6席“立委”席次已經等了好幾年，現在看來一切都將成空。

