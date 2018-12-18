台大自主聯盟率眾抗議　要葉俊榮還校長

台大自主聯盟到“教育部”前抗議，並高喊還我校長。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北12月18日電（記者 楊騰凱）民進黨敗選後台大校長當選人管中閔仍持續遭卡，“台大自主聯盟”6日在臉書發出“邀請函”，要求“教育部長”葉俊榮到台大溝通，並限期葉俊榮要在13日下午前聯繫，卻未獲葉俊榮答覆。為此，台大自主聯盟18日率員到“教育部”前高喊還我校長，試圖當面邀請葉俊榮進行“有溫度的溝通”，並將行動取名為“葉問”。



現場約15人到場，並由台大化學系助理教授徐丞志代表唸出自主聯盟聲明，中國國民黨“立委”李彥秀也到場聲援。



台大自主聯盟提出五點聲明，並表示，自從今年1月5日台大遴選委員會選出管中閔院士為台大校長之後，“教育部”經歷三任部長，皆拒絕發任聘書。此舉不僅嚴重違反大學自治，更徹底破壞人民對於政府的信任，並反映在此次九合一選舉執政黨的大挫敗上。然而“教育部長”葉俊榮依然將“台大沒校長”歸咎於遴委會，如此明目張膽替政府違法行為漂白，可以說，“大學自治”和“學術自由”在政府執意“拔管”後已經蕩然無存。



以下為台大自主聯盟聲明稿全文：



台大自主聯盟“葉問”行動聲明稿



自從今年一月五日台大遴選委員會選出管中閔院士為台大校長之後，“教育部”經歷三任部長，皆拒絕發任聘書。此舉不僅嚴重違反大學自治，打擊台灣高教的競爭力，更徹底破壞人民對於政府的信任，並反映在此次九合一選舉執政黨的大挫敗上。過去一年來的民調清楚顯示，“拔管”是執政黨失去民心的起點，然而“教育部長”葉俊榮依然將“台大沒校長”歸咎於遴委會，再度要求遴委會開會，無視其已多次應“教育部”的要求再開會釐清爭議的事實。如此明目張膽替政府違法行為漂白，而全國人民對於政治黑手伸入大學校園的憤怒，“教育部”卻無動於衷！



可以說，“大學自治”和“學術自由”在政府執意“拔管”後已經蕩然無存。台灣的民主前輩爭取大學自主歷經三十餘年，絕不可在此時走回頭路。



台大自主聯盟在此提出五點聲明：