卓榮泰訪綠新北黨團　李坤城：多聽基層意見

卓榮泰18日到新北市議會拜會民進黨黨團。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）登記參選民進黨主席補選、“行政院秘書長”卓榮泰18日下午到新北市議會拜會黨團成員。民進黨新北市議會黨團總召李坤城與卓過去都是謝系，李最後也不忘對卓說，未來若接任黨主席，要多聽聽基層的意見，“基層的意見，我覺得很久一段時間無法上達天聽，多傾聽意見、多到基層走走，一定會有很大收穫”。



簽到表中有新、舊任議員共34位名單，但出席者簽到僅有18位，有多位議員請假未到。



李坤城也說，這個場域是公開的，如果另外一位黨主席參選人要來拜訪，可以跟他聯繫。



卓榮泰到場先與黨內新北市議員握手，最後要出去會議室時，也與在場每一位市議員握手，且與每位議員都能聊上兩句，感覺卓在黨內人和還算不錯。



媒體詢問今天是以什麼身分到民進黨新北市議會黨團拜會，卓榮泰表示，因為早上“行政院長”賴清德有重要宣示，希望地方政府或市議會可以協助，這是今天最主要目標，希望防疫非洲豬瘟疫情。



至於第一個拜會場合選在新北議會，是否有針對性？他表示，因為比較近吧，主要是把院會宣示內容，到地方來傳達政務，還是請大家協助非洲豬瘟的防疫，但因為是市議會黨團，所以大家還是關心黨未來走向。