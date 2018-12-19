蔡錦隆：民進黨敗選還炒去蔣　分化台灣

中國國民黨台中市黨部前主委、前“立委”蔡錦隆。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月19日電（記者 林谷隆）中國國民黨台中市黨部前主委、前“立委”蔡錦隆接受中評社訪問表示，民進黨敗選後，不思檢討改進，反而將心力投注在兩件事上，第一是黨內鬥爭奪權，派系思索如何鞏固自己的勢力，瞭望2020。第二是在專心搞意識形態，包括對兩岸關係的立場，對兩蔣的態度，不只想鬥垮國民黨，更在意識形態上刻意切割，達到分化台灣的目標，他們妄想藉由半個台灣，繼續掌握執政權。



蔡錦隆，1958年生，曾連任三屆“立委”、兩屆台中市議員、三屆國民黨中常委、國民黨“立法院”黨團書記長、國民黨台中市黨部主委、國民黨台中市議會黨團副書記長等職。2015年以現任“立委”身份，公開支持投入2016大選的洪秀柱，被視為是挺柱大將。



促進轉型正義委員會日前要求台灣“國防部”移除營區兩蔣銅像、三軍儀隊撤出中正紀念堂等，並行文“中央銀行”，了解新台幣改版成本。“國防部”回應，基於尊重歷史、飲水思源，傳承光榮傳統，維持營區現狀。央行也重申，並無改版計劃。



蔡錦隆認為，“促轉會”這些動作都跟人民的民生經濟等生活議題一點關係都沒有，這些動作都是意識形態的一環，這都不是轉型正義，就是要將台灣分成兩個社會。民進黨認為他們只要能掌控一半的台灣社會，就可以謀取執政權。



蔡錦隆表示，民進黨在許多意識形態上刻意切割，達到分化台灣的目標，民進黨這樣做，目的就是要將一個台灣分化成兩個社會，包括對兩岸關係的立場，對兩蔣的態度，所以民進黨不會檢討，還是只做自己想要做的事情，這樣的態度在2020大選一定會再次得到教訓。



蔡錦隆強調，所以無論是台灣現行錢幣要改變，將蔣介石頭像改掉，還是軍營內側除兩蔣銅像、照片等，這都是意識形態作祟，希望用意識形態，來分藍綠，來分挺“台獨”或是挺統一，但這樣的做法是輕估了人民的智慧。



至於藍營新任縣市長都表態要積極推動兩岸經貿交流，將來會不會成為民進黨操作統獨、愛台親中等議題的標的物？



蔡錦隆告訴中評社，民進黨一定會拿這個議題來炒作，也會惡意杯葛兩岸交流，就像大陸來台旅遊，就是因為大陸人士來台審核的時間比以往更長、更嚴格，還要求住宿要事先支付部分金額，這不是市場機制，而是行政杯葛。



蔡錦隆還說，我們都很清楚民進黨的兩岸政策立場，就是要將台灣與大陸切割清楚，所以將來大陸一定會加強與國民黨執政縣市交流合作，但是民進黨還是掌握“中央”執政權，最後一定會倒打一把，為國民黨扣上親中的大帽子。



蔡錦隆強調，但是在這次選舉中，民意已經很清楚彰顯，人民有獨立思考的能力，不容易再被民進黨愚民的語言所左右，所以民眾不再以藍綠劃分支持對象，而是誰對民眾好，人民就會支持誰，台灣的民主已經更加成熟。