日本新防衛大綱出爐　建多次元防衛戰力

中評社香港12月18日電／日本內閣今天決定防衛計劃大綱及中期防衛力整備計劃內容，強調為因應安全環境急遽變化，有必要建立涵蓋太空、網路等領域的“多次元統合防衛力”。



據中央社報道，日本首相安倍晉三今天召開國家安全保障會議與內閣會議，決定新的防衛大綱與中期防計劃，主張建構涵蓋陸海空、太空、網路、電波等新領域回應能力的“多次元統合防衛力”。



日本的防衛大綱放眼未來10年國防方向，上次修訂時間在2013年。今天通過的中期防為2019至2023年度的防衛力整備計劃。



新的防衛大綱指出，日本的國家安全保障環境急遽嚴峻，面臨不確定性。國際社會中，跨國依存關係持續擴大深化，但中國等國實力增強，權力均衡變化加速，既有國際秩序增添不確定性。



新防衛大綱記載，國家間的競爭除了利用軍事與執法機構威脅他國主權外，平時也存在以社群網路操作他國輿論等多元手段。大綱還指出，隨著軍事技術發展，日本能否在太空、網路、電波等新領域取得優勢是攸關生存的問題。為涵蓋“跨領域作戰”，將成立專門部隊，加強網路防衛能力，阻礙對手操控。



新防衛大綱與中期防明載，日本領土太平洋一側機場較少，為強化國防，海上自衛隊的“出雲號”型護衛艦將改造為可使用短距起飛、垂直降落型戰機的航艦。