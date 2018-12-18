被稱保皇黨　卓榮泰：盼不貼標籤不出惡言

卓榮泰。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北12月18日電（記者 黃筱筠）“行政院秘書長”卓榮泰登記參選民進黨主席，他表示選舉過程不會貼標籤，但另一位參選人、台灣民意基金會董事長游盈隆則指卓是“保皇黨”，卓榮泰今天下午在拜會民進黨新北市議會黨團後受訪表示，選戰沒幾天有這樣聲音，“我有點遺憾”，但是這個過程他遵守自己的原則，不貼標籤、不出惡言，希望樹立新模式，希望未來“立委”初選時，黨內同志可以看到他這樣也能贏得選舉，他願意真誠來反省、永往直前。



媒體詢問卓榮泰若當選黨主席是否力挺蔡英文？他表示，“這又是一張標籤，不要再貼這樣標籤”，黨務改造沒有上限，會讓全台灣人民都看得見，民進黨會有新面貌呈現給大家，唯有這樣才能走出九合一選舉陰霾，才能救亡圖存。



他強調，社會對民進黨主席是誰並不認為很重要，重點是台灣要有什麼執政黨，才能取得人民信賴。



“促轉會”提到新台幣去蔣化？卓榮泰表示，今天出現的議題據他了解，是“促轉會”內部研議，但是無論如何都不應該讓社會產生質疑，“就這件事情，他們想得不夠好，人民就很難說好”。



媒體問到卓在臉書提到，務實改革平穩中求進步，是否認為之前改革太快？卓榮泰說，改革腳步是要有節奏感，要有快、有慢，2000年時民進黨少數執政，有些過程必須衝撞，需要在動盪中求取平衡，但現在民進黨已經全面執政，必須要在務實中改革、平穩中進步才能贏得支持。



至於新潮流“立委”段宜康是否還是很生氣？他表示，段委員不會生氣啦，我們會做很好溝通，過去一段插曲，彼此之間有多年友誼，已經不成問題。