李明賢語中評：雙城論壇成功可為柯文哲加分

李明賢。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月19日電（記者 鄭羿菲）針對2018台北上海城市論壇將於20日在台北市舉行，上海代表團由上海市委常委、常務副市長周波率團來台交流。中國國民黨台北市議員當選人、前國民黨文傳會主委李明賢接受中評社訪問時表示，大陸是在試選後新民意的水溫，若訪台過程抗爭沒那麼大，再踩著這個台階與藍營互動也會更自然。而對無黨籍台北市長柯文哲來說，辦得越盛大就越能拉抬他的政治能量。



被問到未來藍營縣市在兩岸交流上要注意什麼？李明賢說，需要避免重蹈覆轍兩岸交流利益集中在少數人手上，未來若有相關城市交流簽署的協定，需要實質地讓台灣人民都受惠，台灣民眾也才會樂見兩岸交流。



1973年生的李明賢畢業於中國文化大學新聞系，曾任《聯合報》、《自由時報》、《中國時報》記者，2015年朱立倫擔任黨主席時擔任國民黨副主委兼發言人，2017年升任文傳會主委，並在2018年6月辭去文傳會主委一職，投入台北市議員選舉，並成功當選。



李明賢向中評社說，對柯文哲來說，若此次大陸訪台層級越高、來的人越多、舉辦的越盛大，對拉抬柯文哲的政治能量有幫助，畢竟民進黨執政兩年多以來，沒能力處理兩岸關係柯文哲都看在眼裡，若柯文哲能維繫好城市交流，對於柯在下一步的規劃，甚至是挑戰2020都會有加分效果，且在兩岸這塊會準備得更好，呈現出自己比民進黨更能處理好兩岸關係。



至於大陸派周波率團來台，為何把選後兩岸交流頭香的紅利給柯文哲？李明賢認為，一來是之前就敲定在選後舉辦，順其自然回應新民意，也是對台釋放善意，二來是大陸在試水溫，選後的新民意柯文哲加上藍營縣市首長是15＋1個縣市贊成要開放、要交流，先辦在台北市是因為柯文哲主張兩岸一家親，也是比較中性的代表。



李明賢向中評社分析認為，如果來台後台灣內部獨派抗爭沒那麼大，代表民眾接受度也比較高，在踩著這個台階與藍營互動也會更自然，但若有激烈衝突，可能就會對藍營縣市兩岸交流產生波折。



李明賢話鋒一轉提醒，民進黨現在批准大陸官員來台，顯然是樂見兩岸交流，但不能一方面歡迎來台，但另一方面又放任獨派“脫序”抗議，畢竟年底還有北市“立委”補選，民進黨何志偉會不會跳出來帶領“台獨”民眾衝撞，會是觀察點。且周波是民進黨執政這幾年來兩岸交流層級最高的，民進黨除了維安部署要做好外，若發生獨派激烈抗爭，有沒有第一時間譴責、制止，都必須觀察。



李明賢舉例，2014年國台辦主任張志軍訪台，就發生一系列抗議衝突，甚至還有潑漆、流血衝突，走到哪被抗議到哪，如果獨派要陳情抗議不是不行，但不能脫序，或變成為了政治訴求而衝突，民進黨必須要處理好，否則會讓人認為在整體民意支持開放交流的氛圍下，還是沒有檢討兩岸政策。



被問到期待雙城論壇能加強什麼交流，及未來藍營執政縣市交流上要注意什麼？李明賢表示，此次上海市來台北市，是認為北市垃圾不落地做得不錯，而對台北來說，可以借鏡上海的行動支付等新科技應用。至於藍營執政縣市，未來在城市交流上簽訂的協議，必須要注意能不能實質的讓台灣人民都受惠，才能真正符合基層所想所要。



李明先指出，過去國民黨執政，最被詬病的是很多兩岸交流利益集中在少數人手上，包括陸客來台旅遊一條龍、兩岸農產品交流變成買辦文化等形式，而未來兩岸交流的模式必須要所有利益能讓全民共享，如來台旅客可以自由行居多，讓陸客消費可以分散到各個商家，也才能帶動台灣基層的經濟，這部分若能減少，台灣民眾會是很樂見兩岸交流的。