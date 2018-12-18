丁守中：選舉違規影響票數約一萬張

中評社台北12月18日電／台北市長選舉，中國國民黨台北市長候選人丁守中提選舉無效訴訟確保公正制度。他今天說，選舉違規影響票數約一萬張，將慎重考慮是否提國賠，並說將當國民黨的終身志工。



中央社報道，丁守中今天接受廣播節目“POP搶先爆”主持人黃光芹專訪，她問到，這次選舉違規狀況如何，以及選後是否為人生最低潮期，支持力量為何。



丁守中表示，這次北市選舉適逢大晴天卻創下相對低的投票率，主要是因為選務有嚴重缺失，包括公投綁大選讓排隊人龍湧現，降低民眾投票意願，還有當天下午4時後還一邊投票、一邊開票，排隊隊伍也無相關管制，網路還頻頻流傳“救阿北”。



他說，這次選舉違規情況，就律師團初估是接近一萬票左右。



丁守中認為，政府應作為而不作為，事實上就要負國家賠償責任，並指公投綁大選可分開投票，結果綁一起就影響選舉投票部分。



“自己堅信民主法治是公平的，任何選務機關不該用其力量改變選務規則”，丁守中說，這段期間主要和律師團了解相關司法狀況，認為黨部當天已反映相關異常狀況給“中選會”和市委會，卻都相應不理。



媒體會後詢問關於萬張爭議選票情形，丁守中表示，律師團起先只針對驗票的有效或無效計算，卻未注意投開票的領票情形，後來是接獲許多人反應相關問題後，才確實發現領票有許多手印領票或簽名領票卻未經選務人員蓋章核可的違規狀況。



丁守中說，會慎重考慮是否提出國賠主張，這部分會和選舉無效官司綁在一起，自己要爭的是一個公平合理的制度。



談及下一步規劃，丁守中表示，除著力官司部分，地方謝票行程和配合黨慶活動都未停歇，也會全力輔選黨內同志陳炳甫參與北市“立委”補選，直言自己不論在哪個崗位上，都會當國民黨的終身志工。