綠議員曾朝榮：綠大老發聲觀感差　別再出來

連任五屆的台中市議員、前民進黨台中市黨部主委曾朝榮。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中12月19日電（記者 林谷隆）連任五屆的台中市議員、前民進黨台中市黨部主委曾朝榮接受中評社訪問表示，民進黨“中央”執政兩年多以來，推動許多改革措施，引起很多被改革者的不滿，就是導致這次敗選的主因。民進黨敗選後重整，中生代（野百合世代）要肩負更大領導責任，那些大老們就不要再出來發聲，而是在幕後提供建言，如果過多的主張，影響執政團隊的思維，會繼續讓人民有不好的觀感。



曾朝榮，1961年出生，曾任民進黨“直轄市”台中市黨部第1、2屆主任委員、廣亮慈善基金會創會董事長、台中市文化國際傑人會常務監事等職。至今已經連任五屆台中市議員，在台中政壇被歸類為親林佳龍系統（“正國會”）。曾朝榮日前更經民進黨台中市議會黨團決議，與同黨市議員陳淑華被推薦為下屆台中市議會議長、副議長參選人。



曾朝榮表示，民進黨執政這兩年多以來，推動許多改革措施，引起很多被改革者的不滿，包括軍公教年金改革影響全台近2成多的選民，一例一休造成基層中小企業主的不滿。還有同婚政策，更是引起宗教人士的反彈，這些族群加起來，就是導致這次民進黨敗選的主因。



曾朝榮認為，為了讓民進黨的支持者再回流，氣勢重新凝聚起來，很多引起民怨的政策都要立即處理，包括同性婚姻議題，在公投案都已經看到民意的展現，也是給了一個很好的下台階，對於同婚政策要明確告知“適可而止”，做一個斷點。



曾朝榮提到，其他的部分是真理越辯越明，很多民進黨推動的政策都是長期對台灣有利，包括廢除老人健保補助、軍公教年金改革等，為了讓政府的財務更健全，這些都是必要的改革，相信再過幾年人民就會知道民進黨的努力。



對於民進黨中生代的指標人物林佳龍競選連任失利，對於林的下一步規劃會給什麼建議？



曾朝榮告訴中評社，為政者就是追求“政通人和”，林佳龍就是做事的市長，所以在政通上是非常努力，但是因為用了很多時間在推動市政，當然在人和上，著墨的心力就比較有限。未來如果林佳龍能當上“行政院長”，絕對是“國家”之福，因為“行政院長”就是需要會做事的人，最佳人選就是林佳龍。



對於新系大老吳乃仁因為不滿中生代力推卓榮泰投入黨主席補選，揚言要退流退黨的看法？



曾朝榮回答，桃園市長鄭文燦能有自己的定位，跳出派系思維，這是值得令人佩服。至於這些大老個人的想法與論述，我們是不予置評，而且這些論述都是欠缺團結整合的思維。



曾朝榮強調，目前民進黨內的中生代，也可以說是野百合世代，應該肩負起更大的領導責任。至於這些大老，應該不要再出來發聲，而是站在幕後提供建言做為參考。如果過多的主張，影響執政團隊的思維，會繼續讓人民造成不好的觀感。