侯友宜20日公布小內閣　要求團隊使命必達

中評社台北12月18日電／新北市長當選人侯友宜20日將公布市府小內閣人事，他今天表示，打選戰的年輕人將入市府團隊，對自己團隊有信心，會要求做事有韌性且必須使命必達。



中央社報道，市長朱立倫今天主持任內最後市政會議，祝福團隊百尺竿頭、更進一步，朱立倫卸任後去向受關注，外界關心交接當天朱的致詞內容，他受訪時被問，當天有無特殊安排，他說：“侯市長的想法就是未來交接的方式”，一切尊重侯友宜。



新北市長就職典禮將於25日在市民廣場舉行，若天氣不佳則挪到市府多功能集會廳舉行。目前規劃由“行政院政務委員”到典禮會場參加朱侯交接並監誓。



侯友宜今天到金山香草園關心年輕返鄉青年農夫王御庭，及所飼養工作雞的健康和適應狀況。媒體問侯是否找到自己的工作雞，“你的工作雞有沒有被借走”。



侯友宜說，團隊都已籌組完成，這星期會公布。競選期間一起作戰的年輕人都會進入市府，讓有經驗的人員指導年輕人。他深具信心，他會用自己的方式，領導好自己的團隊。他要求未來市政團隊的做事精神，也要像工作雞一樣“使命必達”。



曾任新北市副市長，侯友宜說，他對整個市政狀況非常清楚，可重新再帶動有理想有抱負的人才進入市府融合，讓團隊更具多元性，更具有挑戰性。



今天市政會議充滿惜別感恩，部分首長將卸任。市府人事處表示，市府主計處、人事處、政風處、警察局等首長的人事任免權責在“行政院主計總處”、人事總處、“法務部”廉政署、“內政部警政署”。



侯友宜今天也以工作雞比喻新團隊做事精神，要像工作雞一樣有韌性、積極認真負責又有團隊精神，在工作崗位全力以赴，有靈活頭腦排除障礙，以務實精神解決問題。



朱立倫今天受訪表示，侯友宜與他及許多人諮詢與討論過，邀各界優秀人才加入市府團隊，相信新市長侯友宜團隊是嶄新亮麗，很有創新能力、很有執行力的團隊。



朱立倫說，侯友宜20日就會公布小內閣名單，市府沒有屬於朱立倫的團隊，絕大部分都是事務官、公務員，從前台北縣長周錫瑋時代到現在都是一致的，優秀的人才都會全力的為市政打拚，在侯友宜帶領下繼續努力。