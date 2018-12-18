黃偉哲公布台南市府人事　多學者少派系色彩

黃偉哲（右三）公布部分新市府人事。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南12月18日電（記者 趙家麟）民進黨台南市長當選人黃偉哲18日公布新一波市府小“內閣”名單，包含邀成功大學法律系教授許育典出任副市長等人事，地方舉才為重，多位在學校任教，無明顯派系色彩。



黃偉哲表示，25日就職典儀一切從簡，希望一小時內完成。



黃偉哲公布市府新人事有：



副市長許育典，德國杜賓根大學法學博士，長期在成大法律系任教，歷任成大社會科學院院長，目前是專任特聘教授，專長在教育法、宗教法、文化法、“憲法”與行政法等。



社會局長黃志中（現任高雄市衛生局長），環保局長林淵淙（現任中山大學環境工程研究所所長）、新聞暨國際關係處長劉怡伶（前中廣記者）、觀光旅遊局長陳信安（現任嘉南藥理大學觀光事業管理系文化觀光研究室助理教授）、地政局長陳淑美（現任崑山科技大學商管學院房地產開發與管理系教授）。



現有市府留任局處長有：民族事務委員會主委汪志敏、工務局長蘇金安、都發局長莊德樑、研考會主委趙卿惠、消防局長李明峯、衛生局長陳怡、財稅局代理局長沈盈，目前尚有一位副市長及14位局處首長名單待後續公布。



黃偉哲新公布的人事，目前約半數留任、半數新聘，新聘人事中，除了社會局長黃志中來自民進黨敗選的現任高雄市衛生局長外，其他幾乎都是地方舉才，並沒有明顯的派系色彩。



黃偉哲表示，有關25日的就職典禮，經查市府編列預算是50萬元，他希望一切從簡，雖不至像柯文哲要在5分鐘結束，他希望在一小時內完成。